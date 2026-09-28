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दिल्ली की कला, संस्कृति और प्रतिभा को मिलेगा वैश्विक मंच, सरकार और ICCR के बीच हुआ समझौता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य लोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्रों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बेहद अहम और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के साथ-साथ दिल्ली की कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पटल पर नई ऊंचाइयां देना है. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मंजरजिंदर सिंह सिरसा, कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे.