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दिल्ली की हवा और हुई जहरीली, 287 दिन बाद सबसे खराब AQI, जानें आगे कैसा रहेगा हाल

दिल्ली की हवा हुई और खराब ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग (धुंध) की एक घनी परत छाई रही. शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 पर पहुंच गया, जबकि 10 निगरानी स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. इसके साथ ही अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

287 दिन बाद सबसे खराब AQI