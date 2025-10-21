AAP सरकार ने पंजाब किसानों को पराली जलाने पर किया मजबूर: मनजिंदर सिंह सिरसा
उन्होंने कहा कि जो तमाम पाबंदियां लगाकर भी हालात नहीं संभाल पाई, वो आरोप प्रत्यारोप करने का हक नहीं रखती.
Published : October 21, 2025 at 7:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर में हुई वृद्धि को लेकर सतारूढ़ भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं. दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दिल्ली की हवा को खराब करने का आरोप लगा रही हैं. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के आंकड़े साझा करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा को खराब करने का काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में दिवाली वाले दिन दिल्ली का एक्यूआई 218 था जो अगली सुबह बढ़कर 301 पर जा पहुंचा. यानी इसमें 83 अंकों की बढ़ोतरी हुई. वहीं 2024 में दिवाली वाले दिन एक्यूआई 328 दर्ज किया गया, जबकि अगले दिन 360 यानी 32 अंकों का अंतर वो भी पटाखा बैन और तमाम पाबंदियों के बावजूद.
VIDEO | During a press conference, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) says, “Aam Admi Party have been continuously saying that why didn’t we do cloud seeding? They are so wasted in revenge, I want to tell them that the cloud seeding which they are talking… pic.twitter.com/QBSKI5RDA4— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025
पाबंदियां लगाकर भी नहीं संभाल पाई: मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा, लेकिन 2025 में जब पटाखों पर कोई बैन नहीं था, लोगों ने अपनी आस्था और परंपरा के साथ दिवाली मनाई. पटाखे भी जलाए, तब दिवाली वाले दिन 345 से अगले दिन 356 पहुंचा, यानी महज 11 अंकों की बढ़ोतरी. पिछले दस सालों में जो सरकार कभी ऑड-ईवन, कभी पटाखा बैन, कभी तमाम पाबंदियां लगाकर भी हालात नहीं संभाल पाई, वो दिल्लीवासियों की आस्था पर सवाल उठाने या आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलने का कोई हक नहीं रखती. इस साल दिल्ली ने पर्व और पर्यावरण, दोनों का संतुलन बनाते हुए दिवाली मनाई है.
#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " i want to show you how the aam aadmi party is deliberately forcing farmers to burn stubble in punjab by covering their faces... farmers don't want to burn stubble, but they were told to do so. they've been forced to burn… pic.twitter.com/eWvV3bp3wQ— ANI (@ANI) October 21, 2025
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी जानबूझकर पंजाब में किसानों को चेहरा ढककर पराली जलाने पर मजबूर कर रही है.ताकि इस पराली का असर दिल्ली पर हो। AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने दस साल मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब के किसानों को गालियां दीं, लेकिन अब सिर्फ़ सात महीनों में हमने एक ऐसी बीमारी पर काम करना शुरू किया है जो पिछले 27 सालों से थी. अब इनके पेट में दर्द हो रहा है."
#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " they (aap) are deliberately bringing diwali, sanatana dharma, and hinduism into the picture... arvind kejriwal first deliberately banned firecrackers in delhi to garner the votes of a particular community, to appease them.… pic.twitter.com/7rAfAgZV8Z— ANI (@ANI) October 21, 2025
सिक्ख गुरुओं ने तो हिंदुओं के लिए जान दी: उन्होंने आगे कहा, पंजाब के सिख किसानों के बारे में कह सकता हूं कि वो दिवाली को बदनाम करने के लिए कभी षड्यंत्र नहीं करेंगे, उनपर आरोप लगाना शर्मनाक है. सिक्ख गुरुओं ने तो हिंदुओं के लिए जान दी थी, उनपर आरोप लगाना पाप है. सरकार चलाना एक जिम्मेदारी का काम है. हवा के प्रदूषण और यमुना के प्रदूषण पर झूठ बोलकर आप लोगों और बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं. वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली बीजेपी के 'एक्स' हैंडल पर एक्यूआई को लेकर रार देखी गई.
यह भी पढ़ें-
गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी, जानें क्या रहा कारण
दिवाली पर पटाखों और दिये से जलने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे 291 मरीज, 50 से ज्यादा भर्ती