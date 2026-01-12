ETV Bharat / state

17 दिन तक घर में 'डिजिटल अरेस्ट' कर NRI बुजुर्ग दंपति से ठगे 14 करोड़ रुपये, पीड़ित ने बताई पूरी कहानी

साइबर ठगों ने किसी से भी बात ना करने को कहा : साइबर ठगों ने इस दौरान महिला को कहा कि वह किसी से भी बात ना करें अपने ड्राइवर और अपने बच्चों से भी नहीं यहां तक कि जब महिला वकील से बात करने की बात कहती है तो कहा जाता है कि आपको किसी से भी बात नहीं करना है. अगर आप किसी से बात करती हैं या इसके बारे में जिक्र करती हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि आपके साथ का एक साथी गिरफ्तार हो चुका है और उसके अगर साथियों को पता चल जाएगा कि आप पुलिस का साथ दे रही है तो आपकी और आपके पति की जान को खतरा है.

फर्जी IPS अधिकारी ने गिरफ्तारी की धमकी दी : पीड़िता इंद्रा तनेजा के फोन को कथित तौर पर मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से जोड़ा गया, जहां एक फर्जी IPS अधिकारी ने गिरफ्तारी की धमकी दी और बैंक खातों के वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा. इसके बाद पीड़ित दंपति को साइबर ठग उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लगातार उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखते हैं. उनसे यहां तक कहा जाता है कि आपका एक कदम देश के सबसे बड़े सिक्योरिटी एजेंसीज को खतरा हो सकता है.जिसके बाद पीड़िता इंद्रा तनेजा इतना डर जाती है कि जैसे-जैसे साइबर ठग उन्हें करने को कहते हैं वैसे-वैसे महिला करती चली जाती है.

साइबर ठगी का शिकार हुई पीड़िता इंद्रा तनेजा और उनके पति ओम तनेजा के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को उन्हें खुद को TRAI अधिकारी बताने वाले व्यक्ति का फोन आया. कॉलर ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है.

TRAI और फर्जी IPS बनकर साइबर ठगी का अंजाम : दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी बताकर पीड़िता इंद्रा तनेजा को कहा - आपके खाते में ब्लैक मनी है और पुलिस आपको जल्द अरेस्ट कर लेगी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला डिजिटल फ्रॉड का मामला सामने आया हैं. दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश–2 इलाके की रहने वाली 77 वर्षीय NRI महिला और उनके पति को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया साथ ही ओल्ड ऐज कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 14.50 करोड़ रुपए की ठगी की गई. मामले में शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और पीड़ित दंपति को उनकी रकम के जल्द रिकवर किए जाने का आश्वासन दिया है.

महिला को वीडियो कॉल पर नकली थाना दिखाया गया : पीड़ित महिला बुरी तरह डर जाती है उसके बाद साइबर ठग उन्हें झूठी कोर्ट में भी पेश करते हैं डिजिटल के माध्यम से उन्हें यकीन दिलाने के लिए नकली आईपीएस और नकली थाना भी दिखाया जाता है. उन्हें बार-बार कहा जाता है कि पुलिस आपके साथ है आप चिंता ना करें. आपको अपने सभी पैसे सुरक्षित जिन खातों में कहा जा रहा है वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आपके पैसे वहां सुरक्षित रहे और जब आप इस केस से निकल जाएंगे तो फिर आपको वह पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे.

कुल आठ बार निकाली गई बड़ी राशि: साइबर ठगों के इस आश्वासन के बाद पहली किस्त बुजुर्ग दंपति के द्वारा 26 दिसंबर को दिया जाता है जिसमें 2 करोड़ 10 लाख की राशि ट्रांसफर की जाती है. उसके बाद 2 जनवरी को फिर से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. इस तरह से 9 जनवरी तक कुल आठ बार बड़ी राशि बुजुर्ग दंपति से दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवाया जाता है, जब बुजुर्ग दंपति के द्वारा यह कह दिया जाता है कि मैंने अपना सारा अकाउंट का पैसा आपके यहां ट्रांसफर कर दिया है फिर उनसे पूछा जाता है कि आपके पति का कोई अकाउंट तो नहीं उसमें तो कहीं पैसे नहीं है. जब महिला बता देती है कि उनके खाते में तकरीबन 50 लाख रुपए फिक्स डिपाजिट में है. इसके बाद उसे भी साइबर फ्रॉड के द्वारा निकलवा कर अपने अलग खाते में ट्रांसफर करवा लिया जाता है.

9 जनवरी को फोन नहीं उठाने से महिला को हुआ शक : इतना कुछ हो जाने के बाद भी जब महिला कहती है कि अब मैं सारे पैसा ट्रांसफर कर चुकी हूं. अब तो सब कुछ ठीक है ना उसके बाद से जो फोन कट होता है फिर दोबारा फोन नहीं लगता. तब बुजुर्ग दंपत्ति को एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है. इसके बाद उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस इन्हें बताती है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है. इस दौरान साइबर ठग बुजुर्ग दंपत्ति को तकरीबन 16 दिनों तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर अपनी ठगी को अंजाम देते रहे.



24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट में रहे पीड़ित : पीड़िता बुजुर्ग दंपत्ति को 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और अलग-अलग बैंक खातों में RTGS के जरिए 8 बार में करीब 14.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए. इस दौरान ठगों ने भरोसा दिलाया कि रकम RBI द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा. शनिवार को पीड़ित दंपति ने दक्षिण दिल्ली जिले के सीआर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर भी मामला दर्ज कराया. बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है .

पीड़िता ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई : बता दें कि दंपति 2015–16 में अमेरिका से रिटायर होकर भारत लौटे थे और समाज सेवा से जुड़े हैं.वही इस पूरे मामले में दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया है कि जीके-II में रहने वाली लगभग 77 वर्षीय एक NRI महिला ने अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है.

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई : शिकायतकर्ता को फोन करने वालों ने फोन पर बातचीत के दौरान कई बैंक खाते बताए और उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया. उनके निर्देशों का पालन करते हुए,शिकायतकर्ता ने उक्त खातों में कुल 14 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है और अपने वकील की उपस्थिति में विस्तृत लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है.लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, मामले को त्वरित कार्रवाई के लिए आईएफएसओ/ स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया है.

ये भी पढ़ें :