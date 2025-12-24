ETV Bharat / state

दिल्ली: अंबेडकर हॉस्पिटल में 3 महीने से समय पर नहीं मिल रहा वेतन, सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम ( ETV Bharat )