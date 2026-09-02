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दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर RRTS कॉरिडोर: राजस्थान सरकार जल्द देगी सैद्धांतिक स्वीकृति, बैठक में बनी सहमति

जयपुर: दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के बावल-बहरोड़ खंड को लेकर राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को लेकर बैठक हुई. बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई.

129.05 किमी का कॉरिडोर, राजस्थान में 25.16 किमी हिस्सा: मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पूरक DPR को शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी जल्द केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि यह परियोजना केवल परिवहन सुविधा बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में भी अहम भूमिका निभाएगी. प्रस्तावित रेल कॉरिडोर सराय काले खां से बहरोड़ तक करीब 129.05 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें राजस्थान में 25.16 किलोमीटर का हिस्सा आएगा. राजस्थान क्षेत्र में शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ से जुड़े चार एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं. दिल्ली-एनसीआर से राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर अलवर-बहरोड़-नीमराणा क्षेत्र के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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