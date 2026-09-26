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दिल्ली: आली गांव में सैकड़ों मकानों पर खाली करने का नोटिस, घर बचाने के लिए धरना पर बैठे लोग

लोगों के मुताबिक, करीब 1,500 से 2,000 मकानों को नोटिस दिए जाने की बात सामने आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस इलाके में 70 से 100 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं. उनका दावा है कि उनके पूर्वज भी इसी जमीन पर रहते थे और मकान बनाते समय उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है. अब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से जमीन पर कब्जे का दावा करते हुए कोर्ट के आदेश के आधार पर मकान खाली करने को कहा गया है.

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के आली गांव में मकान खाली करने के नोटिस ने सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कई घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसके अनुसार 26 सितंबर से पुलिस की मदद से कथित अवैध कब्जे और निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. नोटिस के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने घरों को बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वे इस इलाके में कई दशकों से रह रहे हैं और अब अचानक उन्हें घर खाली करने के लिए महज दो दिन का समय दिया गया है.

प्रदर्शन में शामिल महिला शकुंतला ने कहा कि उनके घर पर भी कोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है और महज दो दिन में मकान खाली करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को नोटिस मिला और 26 सितंबर से कार्रवाई की बात कही गई है. उनका कहना है कि इतने कम समय में लोग अपने घर और सामान लेकर कहां जाएंगे. वहीं सोमवती ने कहा कि लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ वे कहां जाएंगे. उन्होंने मांग की कि पहले लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाए.

प्रदर्शन कर रहे विशाल ने दावा किया कि वर्ष 2003 में भी मकान खाली करने के नोटिस दिए गए थे. उनका कहना है कि स्थानीय लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं और अब कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जमीन खाली करने को कहा जा रहा है . प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा था तो इतने वर्षों तक लोगों को वहां मकान बनाने और रहने से क्यों नहीं रोका गया .

नोटिस में 26 सितंबर से कार्रवाई का जिक्र

आली गांव में लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि जिला न्यायालय, District Judge 07, SE/Saket, New Delhi के 31 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार, संबंधित मामले में कब्जे की कार्रवाई के लिए Bailiff नियुक्त किया गया है . नोटिस में अदालत के आदेश से प्रभावित लोगों को अपने कथित अवैध कब्जे और निर्माण स्वयं हटाने के लिए कहा गया है . ऐसा नहीं करने पर 26 सितंबर 2026 से पुलिस बल की मदद से अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाने की कार्रवाई किए जाने की बात लिखी गई है. फिलहाल बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने मकानों को बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं . मामले में प्रशासन और संबंधित विभाग का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी .

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