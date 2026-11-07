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दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली, बहुत खराब श्रेणी में AQI दर्ज

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई खराब ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अभी पटाखे चलने शुरू भी नहीं हुए हैं और हवा की हालत पस्त हो चुकी है. दिवाली की पूर्व संध्या पर शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 369 दर्ज की गई. यह 'बहुत खराब' श्रेणी में थी और पूरे शहर में धुंध छाई रही. रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में बदलने का अनुमान है. दिवाली समारोह, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और पराली जलाने का चरम मौसम प्रदूषण बढ़ाएगा.

शनिवार को 59 निगरानी स्टेशनों में से 16 पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' रही. 29 स्टेशनों पर यह 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. आईआईटी दिल्ली के पास वायु गुणवत्ता 452 के साथ सबसे खराब रही. शहर का औसत वायु गुणवत्ता शुक्रवार के 382 से सुधरकर शनिवार को 369 हो गया. यह अभी भी 400 के 'गंभीर' स्तर के करीब है. कई निगरानी स्टेशनों ने पहले ही इस स्तर को पार कर लिया है. जो पूरी राजधानी में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत है.