दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली, बहुत खराब श्रेणी में AQI दर्ज
दिवाली से पहले दिल्ली का AQI- 369 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. रविवार को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है.
Published : November 7, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अभी पटाखे चलने शुरू भी नहीं हुए हैं और हवा की हालत पस्त हो चुकी है. दिवाली की पूर्व संध्या पर शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 369 दर्ज की गई. यह 'बहुत खराब' श्रेणी में थी और पूरे शहर में धुंध छाई रही. रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में बदलने का अनुमान है. दिवाली समारोह, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और पराली जलाने का चरम मौसम प्रदूषण बढ़ाएगा.
शनिवार को 59 निगरानी स्टेशनों में से 16 पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' रही. 29 स्टेशनों पर यह 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. आईआईटी दिल्ली के पास वायु गुणवत्ता 452 के साथ सबसे खराब रही. शहर का औसत वायु गुणवत्ता शुक्रवार के 382 से सुधरकर शनिवार को 369 हो गया. यह अभी भी 400 के 'गंभीर' स्तर के करीब है. कई निगरानी स्टेशनों ने पहले ही इस स्तर को पार कर लिया है. जो पूरी राजधानी में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत है.
मौसम और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने प्रतिकूल मौसमी दशाओं को बिगड़ती स्थिति का कारण बताया है. दिवाली से संबंधित समारोह और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी इसमें शामिल है. दिल्ली के लिए 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (EWS) के अनुसार, 8 और 9 नवंबर को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी रहेगी. अगले छह दिनों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणियों के बीच बनी रह सकती है.
शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक था. दिल्ली के लिए 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (DSS) के अनुसार, शहर के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल प्रदूषण का 21.4 प्रतिशत था. पराली जलाने का योगदान 1.7 प्रतिशत रहा, और अनुमान है कि रविवार को यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि शुक्रवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 589 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से 357 घटनाएं पंजाब में, 9 हरियाणा में, 23 उत्तर प्रदेश में, 58 राजस्थान में, 3 उत्तराखंड में और 139 मध्य प्रदेश में सामने आईं है.
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