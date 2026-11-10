दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब', IMD ने जारी किया पर्वानुमान; डॉक्टरों ने दी खास सलाह
राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों काफी प्रदूषित बनी हुई है. IMD के अनुसार कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में है.
Published : November 10, 2026 at 12:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' बनी हुई है. IMD ने हवा के स्थिर रहने का अनुमान जताया है. मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही. राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई, जबकि औसत स्तर में थोड़ा सुधार हुआ. 10 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 299 ('खराब') रहा. इससे पहले लगातार तीन दिनों तक यह 'बहुत खराब' श्रेणी में था. 7 नवंबर को 369, 8 नवंबर को 376 और 9 नवंबर को 344।
कुछ खास इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बना रहा, जिनमें पूसा (IITM) 385, चांदनी चौक (IITM) 381, NSUT जाफरपुर (DPCC) 379, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (DPCC) 377 और तालकटोरा गार्डन (DPCC) 368 के साथ सबसे ऊपर रहे. नोएडा में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती गई. यहां एक्यूआई 7 नवंबर को 297, 8 नवंबर को 318 और 9 नवंबर को 332 दर्ज हुआ. गाजियाबाद में 8 नवंबर को यह 344 के उच्चतम स्तर पर पहुंची और फिर 9 नवंबर को थोड़ी सुधरकर 324 हो गई.
वहीं, गुरुग्राम में AQI 7 नवंबर को 345, 8 नवंबर को 288 और 9 नवंबर को फिर से 345 दर्ज किया गया. मंगलवार सुबह लुधियाना (281), अलवर (270) और विशाखापत्तनम (204) में भी हवा की गुणवत्ता 'खराब' रही, जबकि अहमदाबाद (188) और मुंबई (147) में यह 'मध्यम' (Moderate) स्तर पर दर्ज की गई.
IMD का मौसम पूर्वानुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार 10 नवंबर से गुरुवार 12 नवंबर तक दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 27–29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 14–17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. तीनों दिन वेंटिलेशन इंडेक्स 'बहुत खराब' (2,700 से 9,500 m²/s) श्रेणी में रहेगा. इससे प्रदूषक तत्व जमीन के पास ही फंस जाएंगे और स्मॉग साफ नहीं हो पाएगा.
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'एटमॉस्फेरिक इनवर्जन' प्रदूषण को कैद करने के लिए जिम्मेदार
पर्यावरण विशेषज्ञ और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र नागर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान स्मॉग 'एटमॉस्फेरिक इनवर्जन' (वायुमंडलीय व्युत्क्रमण) की वजह से होता है. इसमें गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो ठंडी और प्रदूषित हवा को जमीन के पास रोक लेती है. साथ ही, हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व इधर-उधर नहीं फैल पाते. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, निर्माण कार्य की धूल, औद्योगिक धुएं, खुले में कचरा जलाने और पराली जलाने जैसी गतिविधियों के साथ-साथ, मौसम की यह स्थिर स्थिति घने स्मॉग को जन्म देती है.
प्रदूषण के लिए बीजिंग से सीख लेने की सलाह
प्रोफेसर नागर ने कहा कि सर्दियों में लगाई जाने वाली अस्थायी पाबंदियां काफी नहीं हैं. उन्होंने पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में साल भर लगातार समन्वय बनाए रखने की जरूरत बताई. बीजिंग के उदाहरण से सीखते हुए, उन्होंने कड़े PUC नियम लागू करने, स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार, कमज़ोर समुदायों के लिए सुरक्षित हीटिंग विकल्प देने और नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट निगरानी का सुझाव दिया.
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डॉ. आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटरनल मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. शोभित शाक्य ने नागरिकों को कड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है:
- घर से बाहर निकलने पर अच्छी तरह फिट होने वाले N95/N99 मास्क पहनें, अनावश्यक यात्रा और बाहर व्यायाम करने से बचें.
- घर के अंदर की खिड़कियां बंद रखें, HEPA एयर प्यूरीफायर चलाएं और अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाली कॉइल का इस्तेमाल न करें.
- सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं; नमक मिले गर्म पानी से गरारे करें; अस्थमा/COPD की दवाएं लेते रहें, इनहेलर और स्पेसर हमेशा पास रखें, और ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें.
- आराम करते समय सांस फूलना, सीने में दर्द, भ्रम की स्थिति या होंठ नीले पड़ना जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
- सुबह उठकर 1–2 गिलास गुनगुना या सामान्य पानी पिएं, ताकि रात भर गले और आंतों में जमा हुए विषाक्त पदार्थ (टॉक्सिन्स) बाहर निकल सकें.
- गले की खराश से राहत पाने के लिए, सुबह और शाम को चुटकी भर नमक और हल्दी मिलाकर गुनगुने पानी से गरारे करें.
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