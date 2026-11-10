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दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब', IMD ने जारी किया पर्वानुमान; डॉक्टरों ने दी खास सलाह

दिल्ली की हवा मंगलवार को भी बेहद खराब श्रेणी में. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' बनी हुई है. IMD ने हवा के स्थिर रहने का अनुमान जताया है. मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही. राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई, जबकि औसत स्तर में थोड़ा सुधार हुआ. 10 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 299 ('खराब') रहा. इससे पहले लगातार तीन दिनों तक यह 'बहुत खराब' श्रेणी में था. 7 नवंबर को 369, 8 नवंबर को 376 और 9 नवंबर को 344।

कुछ खास इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बना रहा, जिनमें पूसा (IITM) 385, चांदनी चौक (IITM) 381, NSUT जाफरपुर (DPCC) 379, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (DPCC) 377 और तालकटोरा गार्डन (DPCC) 368 के साथ सबसे ऊपर रहे. नोएडा में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती गई. यहां एक्यूआई 7 नवंबर को 297, 8 नवंबर को 318 और 9 नवंबर को 332 दर्ज हुआ. गाजियाबाद में 8 नवंबर को यह 344 के उच्चतम स्तर पर पहुंची और फिर 9 नवंबर को थोड़ी सुधरकर 324 हो गई.