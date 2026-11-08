दिल्ली में पटाखों के शोर के बीच छाई धुंध, दिवाली पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI
राजधानी दिल्ली में रविवार को एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. दिवाली के बाद एक्यूआई के 'गंभीर' श्रेणी में जाने की संभावना है.
Published : November 8, 2026 at 10:13 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार शाम दिवाली मनाने के लिए लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले, उत्सव की रौनक और पटाखों के शोर के बीच प्रदूषण की भारी धुंध भी छा गई. रात बढ़ने और दिवाली उत्सव तेज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने हवा में घने कोहरे (स्मॉग) और पटाखों के धुएं की तीखी गंध महसूस होने की शिकायतें दर्ज कराईं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 7 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 371 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के कारण रविवार को दिनभर का औसत एक्यूआई 376 रहा, जो शनिवार को दर्ज किए गए 369 के मुकाबले अधिक गंभीर है. जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 460 एक्यूआई दर्ज किया गया.
दिवाली के जश्न के बाद सोमवार को वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है. वाहनों से निकलने वाला धुआं और पराली जलाने का चरम दौर प्रदूषण को और बढ़ा सकता है. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कई लोगों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में धुएं की गंध और धुंध छाने की जानकारी दी. कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े जाने के दौरान दृश्यता कम होने की बात भी कही.
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के अनुसार, नौ नवंबर से अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की आशंका है. मौसम और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने इसके लिए पटाखों, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के चरम दौर को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां भी स्थिति को और बिगाड़ रही हैं.
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