ETV Bharat / state

दिल्ली में पटाखों के शोर के बीच छाई धुंध, दिवाली पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

दिवाली का जश्न मनाते हुए लोग ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार शाम दिवाली मनाने के लिए लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले, उत्सव की रौनक और पटाखों के शोर के बीच प्रदूषण की भारी धुंध भी छा गई. रात बढ़ने और दिवाली उत्सव तेज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने हवा में घने कोहरे (स्मॉग) और पटाखों के धुएं की तीखी गंध महसूस होने की शिकायतें दर्ज कराईं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 7 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 371 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के कारण रविवार को दिनभर का औसत एक्यूआई 376 रहा, जो शनिवार को दर्ज किए गए 369 के मुकाबले अधिक गंभीर है. जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 460 एक्यूआई दर्ज किया गया.