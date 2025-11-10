ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई खतरनाक, फिलहाल नहीं लागू होगा GRAP-3; CAQM ने दिया अपडेट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमानों से भी संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में समग्र वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका है. सुधार की प्रवृत्ति और पूर्वानुमानों पर विचार करते हुए, उप-समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में जीआरएपी के तृतीय चरण की पाबंदियों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और चरण-एक और दो के तहत जारी उपाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जारी रहेंगे.

रविवार शाम को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तीसरे चरण की पाबंदियां लागू नहीं करने का फैसला किया है. दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह के समय ‘बहुत खराब’ श्रेणी के उच्च स्तर पर रहने के बाद, सीएक्यूएम की चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) पर उप-समिति ने वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की. आयोग के अनुसार, दिल्ली का प्रति घंटा औसत एक्यूआई सुबह 10 बजे 391 था, लेकिन शाम चार बजे तक यह सुधरकर 370 हो गया और शाम पांच बजे 365 पर आ गया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को साफ हवा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया. इन लोगों की बस यही मांग थी कि कब लोग साफ हवा में सांस लेंगे. इस बीच दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है. पूरे शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत छाई हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 372 दर्ज हुआ, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि यह हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है.

जीआरएपी के तहत पाबंदियां लागू होती है

आयोग ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और आवश्यकतानुसार वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगा. जीआरएपी चरण-तीन में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है. चरण-तीन के तहत कक्षा पांच तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना आवश्यक होता है. अभिभावकों और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प होता है. चरण तीन के तहत, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस डीजल कार (चार पहिया वाहन) का उपयोग प्रतिबंधित होता है. दिव्यांगों को छूट होती है.

सर्दियों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के तहत पाबंदियां लागू होती है, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है- चरण-एक (खराब, एक्यूआई 201-300), चरण-दो (बहुत खराब, एक्यूआई 301-400), चरण-तीन (गंभीर, एक्यूआई 401-450), और चरण-चार गंभीर प्लस, एक्यूआई 450 से ऊपर). प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ मिलकर, सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर में पहुंच जाती हैं.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है. लोगों खासतौर पर बुद्धिजीवी लोगों में नाराजगी इस बात की है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है, आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है. जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही सरकार AQI मॉनिटर स्टेशन बंद कर देती है. जहां-जहां AQI ज्यादा है, वहां-वहां AQI मॉनिटर स्टेशन के आस-पास छिड़काव किया जा रहा है. लोग परेशान है और लोग इस चीज को देख कर स्तब्ध है कि बड़े-बड़े संस्थान इस फर्जीवाड़े में लगे हुए हैं और खुलेआम यह फर्जावाड़ा चल रहा है. सरकार का इरादा प्रदूषण कम करने का नहीं बल्कि उसके आंकड़े कम करने का है.

प्रदूषण को लेकर सिरसा का बयान

वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दस साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, उसमें जहर फैलाने का काम किया है. अब जब आप की सरकार बाहर हो गई है और पिछले सात महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है तो वे दस सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि सात महीनों में ठीक क्यों नहीं किया गया?..मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उन पर एंटी स्मॉग गन लगाने का काम किया है..जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी हम कर रहे हैं. 8000 से ज्यादा इंडस्ट्री को हमने प्रदूषण के दायरे में लाकर उनके मानदंड ठीक करने का काम किया है.दिल्ली की सरकार निरंतर काम कर रही है लेकिन AAP की दस साल की बर्बादी को कोई सात महीनों में ठीक नहीं कर सकता.

