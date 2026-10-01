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दिल्ली में हवा की स्थिति में लगातार सुधार: सितंबर में पिछले 5 वर्षों का सबसे कम औसतन AQI दर्ज, CAQM ने जारी किए आंकड़े

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर (एनसीआर) क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जंग के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला लगातार जारी है. इस साल सितंबर के महीने में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पिछले पांच वर्षों (2022 से 2026) की तुलना में सबसे निचले व बेहतर स्तर पर दर्ज किया गया है.

'मध्यम' श्रेणी वाले दिनों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मूताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक की 9 महीनों की अवधि में दिल्ली में 200 से कम AQI यानी 'मध्यम' श्रेणी वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही है.

पिछले 5 सालों के मुकाबले सितंबर महीने का AQI CAQM के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2026 के सितंबर महीने में दिल्ली का औसतन AQI 102 दर्ज किया गया है. अगर पिछले सालों के सितंबर महीने के औसत आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देता है.

साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच ऐसे 194 दिन दर्ज किए गए जब हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही. इसकी तुलना में वर्ष 2025 में ऐसे 187 दिन, वर्ष 2024 में 188 दिन, वर्ष 2023 में 193 दिन और वर्ष 2022 में सिर्फ 146 दिन ही दर्ज किए गए थे.

'खराब से अति गंभीर' दिनों में आई भारी कमी

जहां एक तरफ अच्छी हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर प्रदूषण वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी गई है. जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 'खराब से अति गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या घटकर मात्र 79 दिन रह गई है, जो बीते 5 सालों में सबसे कम है.

CAQM ने जारी किए आंकड़े (ETV Bharat)

सूक्ष्म कण PM2.5 के स्तर में भी ऐतिहासिक गिरावट

हवा में मौजूद सबसे हानिकारक सूक्ष्म कण यानी PM2.5 के स्तर में भी इस साल उल्लेखनीय कमी देखी गई है. Can के 28 सितंबर तक के आंकड़ों के मूताबिक दिल्ली में औसत PM2.5 का कंसंट्रेशन 69 µg/m³ रहा. वर्ष 2025 में भी यह स्तर 69 µg/m³ था, जबकि इससे पहले वर्ष 2024 में 81 µg/m³, वर्ष 2023 में 73 µg/m³ और वर्ष 2022 में 80 µg/m³ दर्ज किया गया था.

CAQM की आगामी रणनीति व सख्त कदम

CAQM ने स्पष्ट किया है कि वह वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण व शमन के लिए विभिन्न हितधारकों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है. आने वाले सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए इन अभियानों और सख्त उपायों को और अधिक तीव्र किया जाएगा.



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