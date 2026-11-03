दिल्ली में BS-6 से नीचे के वाहनों पर नो-एंट्री, सीमाओं पर नोएडा पुलिस सख्त, ट्रांसपोर्टर्स ने खोला मोर्चा
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सख्त पहरा, बॉर्डर पर चेकिंग तेज, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कड़ा विरोध
Published : November 3, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पाबंदियां बेहद सख्त कर दी गई हैं. दिल्ली में BS-VI मानक से नीचे वाले यात्री और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक के बाद, जहां एक तरफ नोएडा ट्रैफिक पुलिस सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को वापस लौटा रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसे रोजगार और आम जनता की आजीविका पर सीधा प्रहार बताते हुए सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिर्फ BS-VI मानक का हवाला देकर सड़कों पर चल रहे वाहनों को रोकना गलत है. उनका तर्क है कि अगर कोई BS-IV वाहन तय फिटनेस उम्र के दायरे में है और उसका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वैध है, तो उसे दिल्ली में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. एसोसिएशन का आरोप है कि अचानक लिए गए इस फैसले से हजारों ड्राइवरों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स की कमाई ठप हो गई है, जबकि वे रातों-रात नए वाहन नहीं खरीद सकते.
वहीं, दूसरी तरफ, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सीमावर्ती इलाकों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कालिंदी कुंज जैसे प्रमुख प्रवेश बिंदुओं सहि त परी चौक व जेवर पर 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष पांच टीमें तैनात की हैं. पुलिस द्वारा गैर-गंतव्य वाहनों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए डायवर्ट किया जा रहा है और आम चालकों को एफएम व साइन बोर्ड्स के जरिए जागरूक किया जा रहा है.
बता दें कि GRAP-2 के तहत दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहनों की जांच भी तेज कर दी है. 2 नवंबर को रात 8 बजे तक कुल 8,263 वाहनों की जांच की गई. इस दौरान यातायात नियमों और प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर 37 वाहनों के चालान काटे गए. वहीं, 1,228 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया. इसके अलावा दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया.
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