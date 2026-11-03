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दिल्ली में BS-6 से नीचे के वाहनों पर नो-एंट्री, सीमाओं पर नोएडा पुलिस सख्त, ट्रांसपोर्टर्स ने खोला मोर्चा

वाहनों को रोक कर उनके कागज देखते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पाबंदियां बेहद सख्त कर दी गई हैं. दिल्ली में BS-VI मानक से नीचे वाले यात्री और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक के बाद, जहां एक तरफ नोएडा ट्रैफिक पुलिस सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को वापस लौटा रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसे रोजगार और आम जनता की आजीविका पर सीधा प्रहार बताते हुए सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिर्फ BS-VI मानक का हवाला देकर सड़कों पर चल रहे वाहनों को रोकना गलत है. उनका तर्क है कि अगर कोई BS-IV वाहन तय फिटनेस उम्र के दायरे में है और उसका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वैध है, तो उसे दिल्ली में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. एसोसिएशन का आरोप है कि अचानक लिए गए इस फैसले से हजारों ड्राइवरों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स की कमाई ठप हो गई है, जबकि वे रातों-रात नए वाहन नहीं खरीद सकते.