दिवाली पर निकला दिल्ली का दम! 'बेहद खतरनाक' स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, AQI 500 के पार, AAP ने सरकार को घेरा

दिवाली की अगली सुबह दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई है. शहर भर में सांसों में जहर घुल रहा है. प्रदूषण ने सभी रिकॉर्डतोड़ दिए.

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली (PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 11:42 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात जमकर पटाखे फोड़े गए, ग्रीन पटाखों का तो केवल नाम सुर्खियों में रहा. सभी तरह के पटाखे दिल्ली में देर रात तक बजते रहे और दिवाली की अगली सुबह दिल्ली का दम फूल रहा हैं. हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि घर से बाहर निकलने में लोगों की आंखें जल रही है. सांस लेना मुश्किल हो रहा है. आसमान में सुबह के समय धुंध की परतें नजर आईं. प्रदूषण इस कदर हवा में घुल रहा है कि तमाम रिकॉर्ड तोड़कर AQI 700 के पार पहुंच गया है. दिल्ली के कुछेक इलाकों में AQI का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है. ये हवा बुजुर्गों और बीमारों के लिए बेहद खतरनाक हो गई है.

दिल्ली में सुबह 8 बजे का ओवरऑल AQI 350

दिल्ली में सुबह 10.52 बजे का समग्र AQI 381

दिल्ली के इन इलाकों में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण
दिल्ली के इन इलाकों में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण (ETV Bharat)

इन इलाकों में बेहद खतरनाक AQI

इलाका AQI
आईटीआई जहांगीरपुरी513
भलस्वा लैंडफिल545
आईटीआई शाहदरा565
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़524
आनंद विहार499
पटपड़गंज497
गाजियाबाद259
नोएडा235

सीपीसीबी के अनुसार, सुबह 8 बजे तक बवाना में एक्यूआई 423 दर्ज किया गया, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 407 और वजीरपुर में एक्यूआई 408 के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं, जहां वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में है. आनंद विहार में AQI 358, अशोक विहार में 389, बुराड़ी क्रॉसिंग में 399, चांदनी चौक में 350, IGI एयरपोर्ट (टर्मिनल 3) में 302, ITO में 342, लोधी रोड में 322, मुंडका में 366, नजफगढ़ में 336, नरेला में 358, पटपड़गंज में 342 और पंजाबी बाग में 376 रहा.

दिवाली से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में आतिशबाजी पर अपने पूर्व पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी थी और कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की इजाजत दी थी. CAQM ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था.

GRAP 2 में, सीएक्यूएम ने चिन्हित सड़कों पर वैक्यूम सफाई और पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, आयोग ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने, बस और मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के सख्त कार्यान्वयन का आह्वान किया है ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिजली की बचत की जा सके.

AAP के सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के प्रदूषण पर रेखा सरकार से सवाल किया, उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद Artificial rain कराकर प्रदूषण को ठीक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या सरकार चाहती है कि लोग बीमार हों और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करायें और निजी अस्पतालों को खूब फायदा हो। कल दिल्ली में Green Crackers के अलावा और भी पटाखे खूब चले हैं और यह बताता है कि दिल्ली सरकार पटाखे बनाने वालों के दबाव में थी.

Last Updated : October 21, 2025 at 11:42 AM IST

