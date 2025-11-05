ETV Bharat / state

दिल्ली में वाहनों पर बरती जा रही सख्ती, GRAP-2 के तहत 17 दिन में काटे गए 20 हजार चालान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बरती जा रही है. वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत, 19 अक्टूबर, 2025 को लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-2 के तहत दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं.

इस मामले में और जानकारी दी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा ने, उन्होंने कहा, "GRAP-2 दिल्ली में 19 अक्टूबर, 2025 से लागू है, इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अब तक PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के लिए 20,000 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं, जिन पर 10,000 रुपये का जुर्माना है."

उन्होंने आगे कहा कि बीएस-3 मानकों से कम डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले और दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले वाणिज्यिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोका जा रहा है.

उन्होंने कहा, "दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-3 मानकों से कम डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले और दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी वापस भेजा जा रहा है." जनता से सहयोग की अपील करते हुए, कटारा ने कहा, "मैं आप सभी से दिल्ली यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके."

राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के उद्देश्य से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और मानक से नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.