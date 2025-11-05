दिल्ली में वाहनों पर बरती जा रही सख्ती, GRAP-2 के तहत 17 दिन में काटे गए 20 हजार चालान
ग्रैप 2 के तहत दिल्ली में 20 हजार चालान काटे जा चुके हैं. वहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट ना होने पर 10000 का जुर्माना भी है.
Published : November 5, 2025 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बरती जा रही है. वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत, 19 अक्टूबर, 2025 को लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-2 के तहत दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं.
इस मामले में और जानकारी दी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा ने, उन्होंने कहा, "GRAP-2 दिल्ली में 19 अक्टूबर, 2025 से लागू है, इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अब तक PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के लिए 20,000 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं, जिन पर 10,000 रुपये का जुर्माना है."
उन्होंने आगे कहा कि बीएस-3 मानकों से कम डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले और दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले वाणिज्यिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोका जा रहा है.
उन्होंने कहा, "दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-3 मानकों से कम डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले और दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी वापस भेजा जा रहा है." जनता से सहयोग की अपील करते हुए, कटारा ने कहा, "मैं आप सभी से दिल्ली यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके."
पिछले हफ़्ते, दिल्ली और NCR में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और मानक से नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया.
राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के उद्देश्य से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और मानक से नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.
एक बयान में, आयोग ने कहा कि यह निर्णय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो सर्दियों के मौसम में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है. हालांकि, एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, बीएस-IV मानक वाले वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
CNG-LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री पर बैन नहीं
निर्देश में आगे स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक माल वाहनों के साथ-साथ सीएनजी, एलएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसी प्रकार, बीएस-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन पूरे वर्ष बिना किसी प्रतिबंध के चल सकते हैं.
सीएक्यूएम ने दोहराया कि नए उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए चल रही पहलों को मजबूत करना और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत दीर्घकालिक रणनीतियों का समर्थन करना है.
ये भी पढ़ें- दिल्लीवालों को प्रदूषण से मिलेगी राहत! पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट से सुधर रही एयर क्वालिटी
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, अस्पताल में बढ़े केस, AQI अब भी गंभीर, जानिए बाकी इलाकों का हाल