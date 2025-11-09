ETV Bharat / state

दिल्ली में सख्ती से हो विंटर एक्शन प्लान का पालन, DPCC ने की सर्दियों की वायु गुणवत्ता की समीक्षा

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने विंटर एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार और मेंबर सेक्रेटरी संदीप मिश्रा ने बैठक में दिल्ली की मौजूदा वायु गुणवत्ता और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की. अधिकारियों ने नवंबर माह के पहले सप्ताह का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) डेटा प्रस्तुत किया. प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जहां GRAP-III (Graded Response Action Plan) के तहत सख्त कदम 13 नवंबर से शुरू हुए थे, वहीं इस वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम पहले से ही सक्रिय कर दिए गए हैं. डीपीसीसी ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और मलबे का नियमित और समुचित निस्तारण, मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी का नियमित छिड़काव करना ताकि धूल कम हो, परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की जांच और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, सभी विभागों द्वारा समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा और परिणामों की डेली रिपोर्टिंग शामिल है. डीपीसीसी ने दिल्ली के लोगों से सहयोग की अपील की है. कहा है कि बायोमास (जैविक पदार्थ) या कचरा जलाने से बचें, खासकर सर्दी बढ़ने के दौरान, सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा कोयला या लकड़ी जलाने के बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल, विशेषकर बड़े सोसाइटी परिसरों में, जिन इमारतों का निर्माण चल रहा है (5 मंज़िल से अधिक), वहां एंटी-स्मॉग गन लगाना और उसकी नियमित मॉनिटरिंग करना जरूरी है. यह व्यवस्था को 24 नवंबर तक पूरी तरह से लागू करने के आदेश दिए गए हैं. दिल्ली की खराब आबोहवा पर DPCC (ETV Bharat) प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक