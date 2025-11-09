दिल्ली में सख्ती से हो विंटर एक्शन प्लान का पालन, DPCC ने की सर्दियों की वायु गुणवत्ता की समीक्षा
Published : November 9, 2025 at 9:07 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने विंटर एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार और मेंबर सेक्रेटरी संदीप मिश्रा ने बैठक में दिल्ली की मौजूदा वायु गुणवत्ता और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की. अधिकारियों ने नवंबर माह के पहले सप्ताह का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) डेटा प्रस्तुत किया.
प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा
अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जहां GRAP-III (Graded Response Action Plan) के तहत सख्त कदम 13 नवंबर से शुरू हुए थे, वहीं इस वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम पहले से ही सक्रिय कर दिए गए हैं. डीपीसीसी ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और मलबे का नियमित और समुचित निस्तारण, मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी का नियमित छिड़काव करना ताकि धूल कम हो, परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की जांच और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, सभी विभागों द्वारा समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा और परिणामों की डेली रिपोर्टिंग शामिल है.
डीपीसीसी ने दिल्ली के लोगों से सहयोग की अपील की है. कहा है कि बायोमास (जैविक पदार्थ) या कचरा जलाने से बचें, खासकर सर्दी बढ़ने के दौरान, सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा कोयला या लकड़ी जलाने के बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल, विशेषकर बड़े सोसाइटी परिसरों में, जिन इमारतों का निर्माण चल रहा है (5 मंज़िल से अधिक), वहां एंटी-स्मॉग गन लगाना और उसकी नियमित मॉनिटरिंग करना जरूरी है. यह व्यवस्था को 24 नवंबर तक पूरी तरह से लागू करने के आदेश दिए गए हैं.
प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक
दिल्ली के लोगों को बताया गया कि वे प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें. जिसमें Green Delhi App और 311 App के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित घटनाएं रिपोर्ट की जा सकती हैं. शिकायतें संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं. डीपीसीसी ने बताया कि पिछले साल GRAP Stage 3 की कार्रवाई 13 नवंबर से शुरू की गई थी, जबकि इस साल प्रदूषण की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है. जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिनमें कुछ प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक भी शामिल हो सकती है.
एयर क्वालिटी मोनिटरिंग सेंटर के डेटा पर स्पष्टीकरण
एयर क्वालिटी मोनिटरिंग सेंटर के डेटा को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर डीपीसीसी के अधिकारियों ने कहा कि 24 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगातार डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं. इन सभी आंकड़ों को समिति की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता है. इसके बाद CPCB (Central Pollution Control Board) द्वारा एआईक्यूआई (AQI) की गणना और आधिकारिक रूप से जारी की जाती है. कुछ स्थानों पर अल्पकालिक तकनीकी रुकावटें दर्ज की गईं, लेकिन लगभग 99% स्टेशनों से लगातार डेटा प्राप्त हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार की सभी पहलें पारदर्शी, डेटा-आधारित और नियमित रूप से समीक्षा की जा रही हैं. प्रदूषण डेटा में हेरफेर के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया गया और स्पष्ट किया गया कि सभी रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हैं.
पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर रही
- 1 नवम्बर: AQI 303 (2025) बनाम 339 (2024)
- 3 नवम्बर: AQI 309 (2025) बनाम 382 (2024)
- 4 नवम्बर: AQI 291 (2025) बनाम 381 (2024)
- 5 नवम्बर: AQI 202 (2025) बनाम 373 (2024)
- 6 नवम्बर: AQI 311 (2025) बनाम 352 (2024)
- 7 नवम्बर: AQI 322 (2025) बनाम 377 (2024)
