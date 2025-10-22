ETV Bharat / state

दिल्ली सचिवालय के लिए खरीदे जा रहे 15 एयर प्यूरीफायर, जहरीली हवा ने बढ़ाई रेखा सरकार की टेंशन

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय के सरकारी दफ्तरों और विभागों के लिए बड़ी संख्या में एयर प्यूरीफायर खरीदने का आदेश दिया है यह कदम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दीपावली के दो दिन बाद भी औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 के पार है.

दिल्ली सचिवालय में 15 एयर प्यूरीफायर लगाने की तैयारी

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली सचिवालय में जगह-जगह 15 एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए नए खरीदने की बात कही गई है. इसका मुख्य उद्देश्य काम के दौरान प्रदूषित हवा के दुष्प्रभावों से बचाना और एक सुरक्षित आंतरिक कार्य वातावरण प्रदान करना है. सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एयर प्यूरीफायर उन कमरों और हॉल में लगाए जाएंगे जहां कर्मचारियों और अधिकारियों का आवागमन अधिक होता है. इनमें कॉन्फ्रेंस रूम, महत्वपूर्ण बैठकों के कक्ष शामिल हैं. हालांकि, इस फैसले पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए चिंता व्यक्त की है कि यह केवल एक तात्कालिक और सीमित समाधान है, जबकि लाखों आम नागरिक अब भी बाहर की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं.

विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिखाता है कि सरकार खुद यह मान रही है कि प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है कि कर्मचारियों को बचाने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत है. पर्यावरण थिंक टैंक से जुड़े एक विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, एयर प्यूरीफायर खरीदना उन मंत्रियों व अधिकारियों के लिए सुविधा है जो एयर कंडीशनर कमरों में काम करते हैं. लेकिन सड़कों पर काम करने वाले, निर्माण स्थलों पर मजदूर और स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करेंगे? सरकार को एयर प्यूरीफायर पर खर्च करने के बजाय प्रदूषण के मूल कारणों जैसे पराली जलाना, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और धूल नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

Air purifiers की बढ़ी डिमांड

बता दें कि प्रदूषण बढ़ते ही दिल्ली-एनसीआर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एयर प्यूरीफायर की मांग में भारी उछाल देखा गया है. कई डीलरों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में 50 से 70 फीसदी तक की वृद्धि हुई है. लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 8,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की कीमत वाले प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. हालांकि, कीमतों में इस अचानक वृद्धि से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

सरकार के इस कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह केवल दिखावा है और सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना लागू करने में विफल रही है.