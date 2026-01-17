ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में फिर जहरीली हुई की हवा… AQI 400 पार, GRAP-IV की पाबंदियां लागू

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार 17 जनवरी 2026 को रात 8:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया है.

दिल्ली के 40 एक्टिव एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टेशन का डाटा सीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराया गया है. जिसमें से 30 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है जबकि बाकी 10 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पर चल रहा है.



GRAP 4 लागू

लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बिगड़ते हालातो को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है. ग्रेप 4 लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में कई तरह के प्रतिबंध लाग होंगे. ग्रेप 4 को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ग्रेप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेगी. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है. हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए चिंता बना हुआ है.



वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण की रोकथाम को लेकर की जा रही कवायद भी को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है.



ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत दिल्ली एनसीआर में अब कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे. दिल्ली में BS-IV बड़े व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, यह प्रतिबंध एसेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा. नियमों के मुताबिक दिल्ली में BS6 डीजल ट्रक, इलेक्ट्रिक, सीएनजी और लंग से संचालित व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी.