वायु प्रदूषण से लंग कैंसर के खतरे का अध्ययन करेगा दिल्ली AIIMS, करीब 3200 लोगों पर चलेगी स्टडी, जानें क्या होगा फायदा
एम्स दिल्ली के छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम स्टडी कर लंग कैंसर का जल्दी पता लगाकर उसके इलाज पर रिपोर्ट देगी.
Published : March 20, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली: वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है. ऐसे में बीमारी के प्रबंधन को सही दिशा देने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान को भी इसके साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है. इसी क्रम में एम्स दिल्ली में शुक्रवार को वायु प्रदूषण और इससे होने वाले लंग कैंसर को लेकर कैंसर विशेषज्ञों ने चर्चा की.
इस दौरान एम्स कैंसर सेंटर आईआरसीएच में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक शंकर ने कहा कि भारत दुनिया के कुछ सबसे अधिक प्रदूषित शहरों का घर है. ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की तत्काल आवश्यकता है. भारत में पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) सबसे आम कैंसरों में से एक है. वहीं, महिलाओं तथा युवा वयस्कों में धूम्रपान न करने के बावजूद फेफड़ों के कैंसर के मामलों की संख्या काफी अधिक है.
3200 से ज्यादा लोगों पर तीन साल तक अध्ययन करेगी एम्स के विशेषज्ञों की टीम
वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में उभरा है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत से और अधिक साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक टीम 3200 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक स्टडी करने जा रही है. इसके 1615 लंग कैंसर के मरीज और 1615 लंग कैंसर के मरीजों के रिश्तेदार शामिल होेंगे. स्टडी का समय तीन साल रखा गया है. इस स्टडी को एयर केयर स्टडी नाम दिया गया है.
स्टडी टीम को लीड कर रहे डॉ. अभिषेक शंकर ने बताया कि इस स्टडी में यह देखा जाएगा कि लंग कैंसर के मरीजों का उनके रिश्तेदारों पर क्या प्रभाव पड़ा और उनको कैंसर का कितना खतरा रहा है. डॉक्टर अभिषेक शंकर के नेतृत्व में छह अलग-अलग स्पेशलिटी के डॉक्टरों की टीम बनाई गई है. इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण विशेष रूप से महीन कणों (पीएम 2.5) के संपर्क में आने के फेफड़ों के कैंसर के जोखिम पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है. इसके अलावा, यह अध्ययन वायु प्रदूषण और फेफड़ों के कैंसर के अन्य जोखिम कारकों के बीच होने वाली संयुक्त (मल्टीप्लिकेटिव) अंतर्क्रिया का भी अध्ययन करेगा.
पीएम 2.5 के प्रभाव पर भी स्टडी में होगा फोकस
सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और हेड डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि फेफड़ों का कैंसर, जिसे कभी मुख्य रूप से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों से जुड़ी बीमारी माना जाता था, अब उन लोगों में भी तेजी से बढ़ रहा है जो धूम्रपान नहीं करते हैं. इस एयरकेयर स्टडी का उद्देश्य 1615 फेफड़ों के कैंसर के मामलों को शामिल करना है, जिनके साथ 1615 कंट्रोल्स (तुलनात्मक समूह के सदस्य) के रूप में उनके परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जाएगा, ताकि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रतिभागियों के लिए वायु प्रदूषण के संपर्क का स्तर लगभग समान बना रहे और इस आधार पर फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का मूल्यांकन किया जा सके कि वे लोग अपने जीवन में वायु प्रदूषण के कितने संपर्क में रहे हैं. यह अध्ययन एक जटिल कार्य है, जिसमें नैदानिक (क्लिनिकल) और गैर-नैदानिक (नॉन-क्लिनिकल) दोनों तरह के घटक शामिल हैं.
इस स्टडी से होंगे ये फायदे
बता दें कि इस अध्ययन का एक और अहम पहलू भारतीय आबादी में एक खास जेनेटिक सिग्नेचर की खोज करना है, जो वायु प्रदूषण के संपर्क में आ रही है. आसान शब्दों में कहें तो, यह अध्ययन भारतीय आबादी के लिए खास एक जेनेटिक छाप को अलग करने की कोशिश करेगा, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वायु प्रदूषण के संपर्क में आने पर होने वाली कोई खास शुरुआती जेनेटिक घटना, बाद में जीवन में फेफड़ों के कैंसर का रूप ले लेती है. अध्ययन के इन हिस्सों से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर शोधकर्ता एक जोखिम-आधारित स्क्रीनिंग मॉडल तैयार करेंगे. यह मॉडल भारतीय आबादी और संपर्क के स्तरों के लिए खास क्लिनिकल और मॉलिक्यूलर दोनों तरह के घटकों पर आधारित होगा. यह कोहोर्ट में से उस संवेदनशील आबादी की भी पहचान करेगा, जिन्हें फेफड़ों का कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा है.
भारत में पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर बना हुआ है और महिला एवं पुरुष दोनों लिंगों में यह चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है. इस बीमारी से निपटने और जनहानि को कम करने के लिए नीतियों और प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की तत्काल ज़रूरत है. इस मकसद से एयरकेयर अध्ययन के नतीजे भारत में फेफड़ों के कैंसर की देखभाल, रोकथाम और स्क्रीनिंग, आर्थिक नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा तय करने में संभावित रूप से बहुत अहम साबित हो सकते हैं.
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