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दिल्ली: AIIMS में प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक 460 से ज्‍यादा पदों पर होगी भर्ती, रिजल्ट घोषित

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने रविवार को 460 से अधिक रिक्त फैकल्टी पदों पर हुई भर्ती के चयन परिणाम घोषित कर दिए.

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460 से अधिक फैकल्टी पदों के लिये चयन परिणाम घोषित (Etv Bharat)
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By ANI

Published : July 6, 2026 at 11:22 AM IST

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नई दिल्ली: देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने रविवार को 460 से अधिक रिक्त फैकल्टी पदों पर हुई भर्ती के चयन परिणाम घोषित कर दिए. इन नियुक्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के पद शामिल हैं. भर्ती प्रक्रिया AIIMS नई दिल्ली के साथ-साथ AIIMS–सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CAPFIMS), मैदान गढ़ी परिसर के लिए भी आयोजित की गई थी.

AIIMS के अनुसार, यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी फैकल्टी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक रही. छह महीने तक चली इस प्रक्रिया में 50 से अधिक चिकित्सा विषयों के लिए कुल 460 से अधिक पदों पर चयन किया गया. इनमें AIIMS नई दिल्ली के 265 पदों के लिए 3,200 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जबकि AIIMS-CAPFIMS परिसर के 199 पदों के लिए भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया.

संस्थान ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और गोपनीय बनाने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया. उम्मीदवारों के अंकों को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा गया. इसके बाद पूर्व निर्धारित एल्गोरिद्म की मदद से सॉफ्टवेयर ने स्वतः अंतिम मेरिट सूची तैयार की. केवल टाई की स्थिति में ही मानवीय हस्तक्षेप किया गया. इससे परिणामों की घोषणा भी तेजी से संभव हो सकी.

AIIMS का कहना है कि नई नियुक्तियों से संस्थान और AIIMS-CAPFIMS में फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और शोध गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी. गौरतलब है कि इससे पहले 26 जून को AIIMS नई दिल्ली ने छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए व्यापक सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए थे. इन नियमों के तहत संस्थान के नाम, लोगो और ब्रांडिंग का डिजिटल या प्रिंट माध्यमों पर बिना अनुमति उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है. ये दिशानिर्देश स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशियलिटी और शोधार्थियों के साथ-साथ फैकल्टी, प्रशासनिक कर्मचारियों, विभागों और AIIMS से जुड़े अन्य संस्थागत निकायों पर भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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