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दिल्ली AIIMS के 'बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक' को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा, रोटरी इंटरनेशनल ने की बड़ी पहल

AIIMS के 'बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक' को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल दिल्ली एम्स के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है. एम्स के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक को रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 ने आधिकारिक तौर पर रोटरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी घोषित किया है. इस पहल का मकसद गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज, आधुनिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट की सुविधाओं को और बेहतर बनाना है. इस मौके पर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों और रोटरी के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि के महत्व और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की.

डॉक्टरों ने बताया कि जलने की घटनाएं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं. आग, गर्म पानी, केमिकल या दूसरी दुर्घटनाओं में झुलसने वाले मरीजों को कई बार लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ती है. गंभीर मामलों में शरीर की त्वचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और मरीज को कई चरणों में सर्जरी से गुजरना पड़ता है. ऐसे में सिर्फ मरीज की जान बचाना ही नहीं, बल्कि शरीर के प्रभावित हिस्सों की बनावट और कार्यक्षमता को दोबारा बेहतर करना भी इलाज का अहम हिस्सा होता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एम्स के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नई पहचान दी गई है.

AIIMS के 'बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक' को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा. (ETV Bharat) जटिल प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध एम्स के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज के साथ जटिल प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. इस क्षेत्र में स्किन बैंक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है. स्किन बैंक में सुरक्षित रखी गई डोनर स्किन का इस्तेमाल जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जा सकता है. इससे गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के घाव को ढकने, संक्रमण के खतरे को कम करने और उपचार की प्रक्रिया में मदद मिलती है. एम्स में स्किन बैंक से जुड़ी पहल में रोटरी का भी सहयोग रहा है. अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा को दोनों संस्थानों के बीच इसी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.