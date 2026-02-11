ETV Bharat / state

दिल्ली एम्स ने नया कीर्तिमान किया हासिल; एक साल में की 10,000 से अधिक सर्जरी, डॉक्टरों ने कहा- मरीजों के लिए प्रतिबद्ध

डॉक्टरों ने बताया कि इन सर्जरी में एक हजार सर्जरी तो रोबोटिक ऑपरेशन ही हैं. साथ ही उन्होंने आगे और सर्जरी बढ़ने की संभावना जताई.

दिल्ली एम्स ने एक साल में की 10,000 से अधिक सर्जरी
दिल्ली एम्स ने एक साल में की 10,000 से अधिक सर्जरी
Published : February 11, 2026 at 4:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है. दरअसल, एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट ने साल 2025 में 10 हजार से ज्यादा बड़ी सर्जरी और 17 हजार से ज्यादा माइनर ऑपरेशन करने का कीर्तिमान हासिल किया है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से जटिल बीमारियों के साथ मरीज पहुंचते हैं. ऐसे में सर्जरी विभाग का नया कीर्तिमान बताता है कि दिल्ली एम्स मरीजों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है.

एम्स अस्पताल के सर्जरी विभाग प्रमुख डॉ. सुनील चुम्बर ने बताया कि पिछले साल हमने 10 हजार से अधिक सर्जरी की है. इसमें ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक ऑपरेशन शामिल है. इसमें केवल एक हजार से अधिक रोबोटिक ऑपरेशन ही शामिल हैं. यह एक तरह का रिकॉर्ड है. हमने हर तरह के ऑपरेशन किए हैं. सबसे अधिक हमने गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन किए. वहीं हमने अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी 17 हजार से अधिक ऑपरेशन किए हैं. हमारे इंस्टिट्यूट का रिकॉर्ड अभी 6वीं पोजीशन पर है, हालांकि जिस तरह से हम काम करते हैं हमें पूरा भरोसा है कि हम इससे भी ऊपर जाएंगे.

कीर्तिमान को लेकर बोले डॉक्टर (ETV Bharat)

वहीं सर्जरी विभाग के के प्रोफेसर डॉ. वी के बंसल ने कहा कि 2025 में 1,100 से ज्यादा ट्रांसप्लांट और उनसे जुड़ी सर्जरी की गईं. इनमें किडनी ट्रांसप्लांट और डोनर सर्जरी प्रमुख रहीं. अगर मरीजों की उम्र और संख्या के हिसाब से देखें तो 20 साल से कम उम्र के मरीज -18%, 20 से 60 साल के मरीज- 71% और 60 साल से ऊपर- 10.6% सर्जरी रही. ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली एम्स मरीज के प्रति कार्य करने की क्षमता और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए नए-नए कीर्तिमान बना रही है.

संपादक की पसंद

