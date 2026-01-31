दिल्ली एयरोसिटी बनेगा मेट्रो का 'ट्रिपल इंटरचेंज' हब, साउथ दिल्ली से एयरपोर्ट की राह होगी आसान
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित होने वाला है.
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित 'दिल्ली एयरोसिटी' मेट्रो स्टेशन आने वाले समय में केवल एक स्टेशन नहीं, बल्कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक विशाल 'ट्रिपल इंटरचेंज' हब बनेगा. दिल्ली मेट्रो के फेज-IV के विस्तार और एनसीआरटीसी (NCRTC) के आगामी कॉरिडोर के जुड़ाव से यह स्टेशन दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच की दूरी को न केवल कम करेगा, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा.
गोल्डन लाइन और RRTS से होगा सीधा जुड़ाव
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रधान अधिशासी निदेशक (कॉर्पोरेट संचार) अनुज दयाल के अनुसार, इस स्टेशन का विस्तार फेज-IV के तहत निर्माणाधीन तुगलकाबाद-एयरोसिटी 'गोल्डन लाइन' कॉरिडोर को जोड़ने के लिए किया जा रहा है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इसे एनसीआरटीसी के प्रस्तावित दिल्ली-अलवर कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जाएगा. इस प्रकार, यह स्टेशन तीन अलग-अलग लाइनों के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह कश्मीरी गेट और राजीव चौक की तरह एक व्यस्त इंटरचेंज केंद्र बन जाएगा.
खास तकनीक और डिजाइन से बढ़ेगी सुविधा
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए स्टेशन का डिजाइन बेहद आधुनिक रखा गया है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गोल्डन लाइन के बीच यात्रियों को प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म और कंकोर्स-टू-कंकोर्स 'पेड एरिया' कनेक्टिविटी मिलेगी. यानी यात्रियों को लाइन बदलने के लिए टिकट काउंटर से बाहर आने की जरूरत नहीं होगी. गोल्डन लाइन का नया स्टेशन लगभग 290 मीटर लंबा होगा. आमतौर पर इंटरचेंज स्टेशनों की लंबाई 260 मीटर होती है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे अतिरिक्त विस्तार दिया गया है. यह प्लेटफॉर्म जमीन से लगभग 22 मीटर की गहराई पर बनाया जाएगा. योजना के मुताबिक, गोल्डन लाइन और प्रस्तावित एनसीआरटीसी कॉरिडोर एक-दूसरे को तिरछी दिशा में काटेंगे, जिसके लिए स्टेशन की संरचना में आवश्यक प्रावधान पहले ही कर लिए जाएंगे.
साउथ दिल्ली के निवासियों को होगा बड़ा लाभ
इस नए कॉरिडोर के बनने से दक्षिण दिल्ली के घने बसे इलाकों जैसे तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर और खानपुर के निवासियों की किस्मत चमकने वाली है. अब इन क्षेत्रों के यात्रियों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के किसी भी टर्मिनल तक पहुँचने के लिए घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसना होगा. हाल ही में एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक के 2.263 किलोमीटर के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है. इससे गोल्डन लाइन सीधे मैजेंटा लाइन से जुड़ जाएगी. टर्मिनल-1D से यात्रा करने वाले यात्री अब गोल्डन लाइन के माध्यम से सीधे एयरोसिटी पहुँच सकेंगे और वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़कर नई दिल्ली या द्वारका की ओर जा सकेंगे.
अनुज दयाल बताते हैं कि डीएमआरसी का लक्ष्य इस इंटरचेंज को इस तरह विकसित करना है कि भविष्य में जब एनसीआरटीसी का काम शुरू हो, तो यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो. इसके लिए निर्माण के पहले चरण में ही एनसीआरटीसी प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रक्चरल प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं. इस कनेक्टिविटी हब के तैयार होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा.
