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दिल्ली में बेटियों को मिल रहा ज्यादा प्यार, एक दशक में लड़कों की तुलना में अधिक बच्चियों को मिल रहे नए परिवार

हालिया वर्षों के आंकड़े और तुलना

दिल्ली में कुल गोद लेने के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले दो वित्त वर्षों में स्थिति लगभग स्थिर रही है. वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 110 बच्चों को गोद लिया गया था. इनमें देश के भीतर 55 बच्चियां और 40 लड़के शामिल थे, जबकि विदेशी नागरिकों द्वारा 10 बच्चियों और 5 लड़कों को अपनाया गया था. इसके अगले यानी वर्ष 2025-26 में कुल 109 बच्चों की कानूनी गोद लिए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई. इस अवधि में देश के भीतर 57 बच्चियों और 45 लड़कों को नए परिवार मिले, जबकि विदेश में तीन बच्चियों और चार लड़कों को गोद लिया गया. यदि पिछले एक दशक के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2015-16 में गोद लेने का आंकड़ा सबसे अधिक 178 दर्ज किया गया था, जो बाद के वर्षों में उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरा. 2016-17 में यह 168, 2017-18 में 121, 2018-19 में 153 और 2019-20 में 124 पर आ गया था.



कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा मानक

दिल्ली सरकार के मंत्री रविन्द्र इंद्राज का कहना है कि दिल्ली सरकार का महिला और बाल विकास विभाग उन बच्चों के पुनर्वास के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है जो अपने जैविक माता-पिता के साथ नहीं रह सकते. बच्चों को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता को विभाग के समक्ष निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करना होता है. किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से गोद दिए जाने से पहले बाल कल्याण समिति एक गहन जांच करती है और बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करती है.



इसके बाद बच्चे और माता-पिता के बीच बेहतर मेल की प्रक्रिया शुरू होती है. बच्चे की सुरक्षा और गोद लेने वाले परिवार की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर कड़े चरणबद्ध सत्यापन किए जाते हैं. सभी कानूनी और विधिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और दत्तक ग्रहण विनियम (Adoption Regulations, 2022) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक रूप से गोद लेने का आदेश जारी किया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बेटियों को लेकर समाज में फैली रूढ़िवादिता का टूटना और गोद लेने की पारदर्शी प्रक्रिया का सरल होना, अनाथ बच्चों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है.



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