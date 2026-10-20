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नजफगढ़ में बेटे के विवाद ने लिया खूनी मोड़, बचाने पहुंची मां की चाकू लगने से मौत, पिता भी घायल

नजफगढ़ में बेटे को बचाने बचाने पहुंची मां की चाकू लगने से मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बेटे के साथ हुए विवाद की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे माता-पिता पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल 51 वर्षीय मां सीमा ने दो दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया है. वहीं, उनके पति कमल भी हमले में घायल हुए हैं. वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा है. पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिजनों के मुताबिक, ये वारदात 15 अक्टूबर की देर रात की है. सीमा का बेटा ध्रुव एक कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ घर लौट रहा था. घर के पास ही गली में किसी बात को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया. शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई व चाकूबाजी तक पहुंच गया. ध्रुव के साथ मौजूद उसके दोस्त घटना के बाद उसके घर पहुंचे व परिवार को विवाद तथा मारपीट की जानकारी दी.