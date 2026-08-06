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मध्य प्रदेश में 25 फीसदी बढ़ गई रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा सम्मेलन में मोहन यादव ने जमकर की तारीफ

दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, 11 हजार मेगावॉट तक पहुंची मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH RENEWABLE ENERGY
मध्य प्रदेश में 25 फीसदी बढ़ गई रिन्यूएबल एनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:19 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के बाद कहा कि मध्य प्रदेश 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के नेशनल टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बीते 12 सालों में देखें तो प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी 438 मेगावॉट से बढ़कर 11 हजार मेगावॉट तक पहुंच गई है. जो लगभग 25 गुना का इज़ाफा है.

मध्य प्रदेश में नवकरणीय उर्जा क्षमता 25 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मध्य प्रदेश की ओर से स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों और फ्यूचर प्लान को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मौके पर बताया कि "बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण व बायोमास नीतियां लागू की हैं. उन्होंने बताया कि 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला बेस्ड बिजली से भी कम में स्थापित किया है.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला था. इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में सिलेबस का हिस्सा है. इसके अलावा 1,500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रुपए प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ पर मिला है. जिससे कि भारतीय रेलवे को 8 राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है.

MOHAN YADAV ON MP RENEWABLE ENERGY
मेट्रो से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)

1,300 सरकारी बिल्डिंगों में 48 मेगावाट का पॉवर प्रोडक्शन

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स का भी तेजी से विकास किया जा रहा है. मुरैना की 440 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं 880 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें बाजार की तरह प्रतिस्पर्धा के साथ बिजली क्रय की जा रही है. साथ ही 4 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे की सौर-सह-ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी काम रफ्तार से हो रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये भी बताया कि रूफटॉप सोलर योजना के जरिए 1,300 शासकीय भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता विकसित की जा रही है है. जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की बदौलत प्रदेश के 1.5 लाख घरों में 566 मेगावॉट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं.

मेट्रो से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेट्रो पकड़ी थी. वे एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जरिए शिवाजी स्टेडियम तक पहुंचे.थे. इसके पहले भी वे दिल्ली में मेट्रो से यात्राएं कर चुके हैं.

Last Updated : August 6, 2026 at 8:46 PM IST

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