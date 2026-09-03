दिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM रेखा ने दिखाई हरी झंडी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ओखला के तेखंड इलाके में 50 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : September 3, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ओखला के तेखंड इलाके में 50 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
इस अवसर पर तेखंड बस डिपो में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया. यह अत्याधुनिक केंद्र सालाना करीब 73,000 व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच करने में सक्षम होगा. ऑटोमेटेड जांच व्यवस्था के जरिए वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण संबंधी मानकों की निगरानी में मदद मिलेगी.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में काम कम और उसका प्रचार ज्यादा किया जाता था. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान डीटीसी बस सेवा घाटे में चली गई और कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
Delhi Government is continuously making everyday travel cleaner, safer and more convenient for Delhiites.— CMO Delhi (@CMODelhi) September 3, 2026
Chief Minister Smt. Rekha Gupta today
▻ Flagged off 50 new zero-emission electric buses
▻ Launched the Delhi–Rewari interstate e-bus service
▻ Inaugurated the Tehkhand… pic.twitter.com/yTOXP3FDDC
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि सरकार काम गिनाने के बजाय काम करने में विश्वास रखती है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में अब तक 5,800 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं, जबकि डीटीसी की कुल बसों की संख्या करीब 6,700 से अधिक हो गई है.
रेखा गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के दौरान बंद हुई इंटरस्टेट बस सेवाओं को दोबारा शुरू किया गया है.
कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया.
इसे भी पढ़ें
- दिल्ली में राशन की दुकानों पर भी मिलेगा सस्ता प्याज, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
- दिल्ली में 2.30 लाख घरों की छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, जानिए क्या है रेखा सरकार का पूरा प्लान
- मौजपुर प्ले-वे स्कूल मामला: CM रेखा गुप्ता का बड़ा फ़ैसला, स्कूल को सील करने के आदेश जारी
- PM मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा पखवाड़ा': दिल्ली को मिलेंगी कई मेगा परियोजनाएं, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन