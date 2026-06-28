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दिल्‍ली: कालकाजी में बालकनी से गिरकर मासूम की मौत, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतक बच्ची के पिता मिथुन दास मछली की दुकान गोविंदपुरी में चलाते हैं. पड़ोसियों का कहना है कि अगर बिल्डिंग में सेफ्टी नेट लगी होती तो शायद इस घटना में बच्ची की जान नहीं जाती. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. माता और पिता ने रोते हुए मीडिया से कोई बात नहीं की और कहा कि अभी हम लोग कुछ भी बोलने के लायक नहीं है.

लोगों का कहना है कि यदि बालकनियों में सुरक्षा जाली लगी होती तो शायद मासूम की जान बच सकती थी. हादसे के बाद पूरे अपार्टमेंट में शोक का माहौल है और निवासी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग कर रहे हैं.

नई दिल्‍ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन स्थित आशा किरण अपार्टमेंट में पांच वर्षीय बच्ची की 10वीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय निवासी इमारत की सभी बालकनियों में सुरक्षा जाली (सेफ्टी नेट) लगाने की मांग कर रहे हैं.

पड़ोसी समीर ने बताया कि जब यह घटना घटी तो मैं भी दुकान पर था मेरी पत्‍नी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी इसके बाद मैं यहां दौड़ कर पहुंचा तब तक बच्ची को अस्पताल ले जाया जा चुका था. बच्‍ची की मौत रास्ते में ही हो गई. यह 14 मंजिल की इमारत है. मृतक बच्ची के पिता मिथुन दास का मैं पड़ोसी हूं. मृतक बच्ची के पिता भी गोविंदपुरी मार्केट में मछली बेचते हैं. उन्‍होंने आगे बताया कि बच्ची सो रही थी, जगने के बाद अपने घर में मां को खोजा और इसी क्रम में बालकनी में चली गई होगी. वहां से नीचे झांकने की कोशिश में वह नीचे गिर गई होगी. 'यह बहुत दर्दनाक हादसा है हम लोग चाहते हैं कि यहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बालकनी में सेफ्टी नेट लगवाया जाए. यह बहुत आवश्‍यक है.

पड़ोसी राजकुमार ने इसे दुखद हादसा बताया. वहीं एक अन्‍य पड़ोसी तपन कुमार ने बताया कि मैं मृतक बच्ची के बगल के ही फ्लैट में रहता हूं. बच्ची बहुत अच्छी थी मेरी पत्नी को दादी कहती थी और हमेशा कहती थी की दादी बालकनी से मत झांकना गिर जाओगी लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ बच्ची कैसे बालकनी से गिर गई कुछ समझ नहीं आ रहा. हालांकि पता चला है कि वह सोई हुई थी तभी वह बालकनी में मां को तलाशने के लिए गई और हादसा हो गया. उस समय बच्‍ची की मां अपने दूसरे बच्चे के साथ पास वाले फ्लैट में गई थी. बच्ची के पिता मछली का कारोबार गोविंदपुरी मार्केट में करते हैं. उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे लेकिन इस घटना के बाद फ्लैट के सभी लोग सदमे में है हम लोग चाहते हैं कि यहां पर सभी बिल्डिंगों पर जाली लगाया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो.

बता दे आशा किरण अपार्टमेंट भूमिहीन कैंप के लोगों को केंद्र सरकार की योजना 'जहां झुग्गी वहीं मकान' के तहत मिला था. यह 14 मंजिल का इमारत है. घटना के बाद फ्लैट में रहने वाले लोग सदमे में है और चाहते हैं कि उनके बिल्डिंग के चारों तरफ जाली लगाया जाए ताकि दोबारा फिर ऐसी घटना ना हो.

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