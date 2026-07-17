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दिल्ली में खुले 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- ये मोहल्ला क्लिनिक जैसे नहीं

राजधानी दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किये गये.

Delhi arogya Temple
दिल्ली में खुले 45 नए आरोग्य मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 3:40 PM IST

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकूरपुर में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर दिल्लीवासी को अपने घर और कॉलोनी के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें. इस दिशा में आज दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर कार्य कर रहे हैं. जल्द ही 1,100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लक्ष्य भी पूरा होगा. मुख्‍यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों पर ओपीडी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आवश्यक दवाइयां और 80 प्रकार की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है.

बता दें कि योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली सरकार को इस साल 31 मार्च 2026 तक कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने थे. लेकिन, सरकार समय रहते यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई. अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में रेखा गुप्ता सरकार अभी तक मात्र 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल सकीं हैं. यह संख्या लक्ष्य से बहुत कम है. हालांकि, सरकार 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने के लिए काम जारी होने का दावा कर रही है. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के समय शुरू किए गए 200 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया था. साथ ही उनकी जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने शुरू किए थे .उसके बाद दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है.

बांसुरी स्वराज, सांसद, नई दिल्ली (ETV Bharat)

92 प्रकार के मुफ्त ब्लड टेस्ट उपलब्‍ध

दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर-3 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने किया. उन्‍होंने दिल्ली की जनता को बधाई दी. उन्‍होंने कहा कि आज दिल्ली में एक बार फिर 45 आरोग्य मंदिर लोगों को मिला है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन्होंने 2027 तक यह लक्ष्य रखा था कि 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली वालों को समर्पित कर दिया जाएगा उसे लक्ष्य को पूरा करने का लगातार प्रयास दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है. 2026 के दिसंबर से पहले 700 आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य है.

उन्होंने बताया कि इन आरोग्य मंदिर में 92 प्रकार के ब्लड टेस्ट मुफ्त कराए जा रहे हैं. साथ ही जच्चा बच्चा के लिए अलग से अंदर में केंद्र है. यहां मुफ्त दवाई भी मिलेगी. इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी उनके द्वारा मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर डब्बा बनाया गया था, जहां किसी भी प्रकार का इमरजेंसी में कोई टेस्ट की सुविधा नहीं थी. किसी को अगर इमरजेंसी में एडमिट करने पड़ जाए तो इसकी सुविधा नहीं थी, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बनाए जाने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी सुविधाएं उपलब्ध है.

नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज
नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज (ETV Bharat)

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, सामान्य बीमारियों का उपचार, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों की जांच एवं प्रबंधन, आवश्यक दवाएं, बुनियादी जांच, स्वास्थ्य परामर्श तथा वेलनेस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन केंद्रों में बीमारी की रोकथाम, शुरुआती पहचान, समय पर जांच और उपचार पर विशेष जोर रहेगा.

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