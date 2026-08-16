ETV Bharat / state

तंग गलियों में आग पर बौछार का प्रहार: आउटसोर्स स्टाफ मिलते ही सड़कों पर दौड़ेंगी 26 नई 'मिनी दमकल'

क्विक रिस्पांस व्हीकल सामान्य दमकल गाड़ियों की तुलना में आकार में छोटे लेकिन तकनीक के मामले में बेहद मारक हैं.

26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल की तैनाती का रास्ता साफ
26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल की तैनाती का रास्ता साफ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 2:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की संकरी गलियों, ऐतिहासिक बाजारों व घनी आबादी वाली कॉलोनियों में अग्निकांड के दौरान लगने वाले भीषण जाम से अब राहत मिलने जा रही है. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के बेड़े को मजबूती देने के लिए खरीदी गई 26 नई अत्याधुनिक 'मिनी दमकल' यानी क्विक रिस्पांस व्हीकल (क्यूआरवी) की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है. एक महीने से अधिक समय से मैनपावर की कमी के कारण खड़ी इन गाड़ियों को चलाने के लिए विभाग ने आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों को तैनात करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. स्टाफ मिलते ही इन्हें दिल्ली के अति-संवेदनशील व संकरे इलाकों में तैनात कर दिया जाएगा.

दरअसल पुरानी दिल्ली, सदर बाजार, चांदनी चौक व पहाड़गंज जैसे इलाकों में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों का मौके पर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता. संकरे रास्तों और अनियंत्रित ट्रैफिक के कारण अमूमन बड़े फायर टेंडर्स रास्ते में ही फंस जाते हैं, जिससे शुरुआती व बेहद महत्वपूर्ण मिनट बर्बाद हो जाते हैं. इसी गंभीर समस्या का स्थाई समाधान निकालते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने अपने बेड़े में छोटे वाहनों को शामिल करने की योजना बनाई थी.

ए.के. मलिक, चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस (ETV Bharat)

मैनपावर की कमी बनी थी रोड़ा, संविदा कर्मियों से हल होगी राह: दिल्ली फायर सर्विस को ये 26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल करीब महीने भर पहले ही मिल चुके थे. हालांकि, विभाग में चल रही कर्मचारियों की भारी किल्लत के कारण इन्हें सड़कों पर नहीं उतारा जा सका. अग्निशमन विभाग में लंबे समय से कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, विभाग में 1,743 पदों पर स्थायी भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है, लेकिन इससे संबंधित फाइल फिलहाल दिल्ली सरकार के स्तर पर मंजूरी के लिए लंबित है.

निकाला गया बीच का रास्ता: स्थायी भर्ती में हो रही देरी को देखते हुए विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए बीच का रास्ता निकाला है. आउटसोर्सिंग के जरिए मैनपावर जुटाने के लिए टेंडर जारी किया गया था. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि गाड़ियां हमारे पास आ चुकी हैं. हमारे पास मैनपावर की शॉर्टेज थी, जिसके लिए हमने आउटसोर्स का टेंडर निकाला था. टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जैसे ही हमें मैनपावर उपलब्ध कराई जाएगा, ये सभी 26 गाड़ियां सड़कों पर तैनात कर दी जाएंगी.

दोगुनी होगी ताकत: दिल्ली फायर सर्विस के पास इस तरह के 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल पहले से ही मैदान में तैनात हैं, जो चांदनी चौक, सदर बाजार, हस्तसाल, गांधी नगर और महरौली जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले 24 संवेदनशील इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं. अब 26 नई अत्याधुनिक गाड़ियों के बेड़े में शामिल हो जाने से विभाग की यह विशेष ताकत बढ़कर दोगुनी यानी कुल 50 वाहन हो जाएगी. स्थानों का चयन अपने अंतिम चरण में है. शहर के भूगोल, पुराने अग्निकांड के आंकड़ों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नया खाका तैयार किया जा रहा है.

आधुनिक तकनीक से लैस हैं नई मिनी दमकल: ये क्विक रिस्पांस व्हीकल सामान्य दमकल गाड़ियों की तुलना में आकार में छोटे लेकिन तकनीक के मामले में बेहद मारक हैं. मारुति XL6 जैसे कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाई करके तैयार की गई ये गाड़ियां तंग से तंग गलियों में तेजी से दाखिल हो सकती हैं.

• हाई-प्रेशर लो-वॉल्यूम वॉटर सिस्टम: यह गाड़ी केवल 21 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी का छिड़काव करती है. इसमें मौजूद 100 लीटर क्षमता वाले टैंक का अधिकतम उपयोग होता है और पानी काफी लंबे समय तक चलता है.

• मल्टी-फंक्शनल फायर फाइटिंग विकल्प:

वॉटर स्टीम: पानी को बारीक भाप/बूंदों के रूप में फेंककर तेजी से तापमान कम करता है.

फोम सिस्टम: केमिकल या इलेक्ट्रिक आग की स्थिति में झाग बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है, जिससे आग तुरंत काबू में आ जाती है.

पावरफुल जेट गन: भीषण आग पर सीधे पानी की बौछार करने के लिए इसमें उच्च क्षमता का जेट गन लगा है.

त्वरित कार्रवाई: बड़े फायर इंजनों के पहुंचने तक शुरुआती 10 से 15 मिनट के भीतर यह गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग के फैलाव को रोक देती है, जिससे नुकसान को न्यूनतम किया जा सके.

पहले चरण में इस 24 स्थानों पर तैनात हैं क्विक रिस्पांस व्हीकल-
1. हस्तसाल गांव (जनकपुरी क्षेत्र)
2. विशाल गार्डन, नजफगढ़ रोड (नजफगढ़ क्षेत्र)
3. पीवीआर/डीडीए कॉम्प्लेक्स, विकासपुरी (जनकपुरी क्षेत्र)
4. महरौली पुलिस चौकी (बीसीसी क्षेत्र)
5. डेरा गांव मोर (वसंत कुंज क्षेत्र)
6. इग्नू, मैदान गढ़ी (वसंत कुंज क्षेत्र)
7. घिटोरनी मेट्रो स्टेशन / आया नगर मेट्रो (वसंत कुंज क्षेत्र)
8. सेक्टर-16 बादली औद्योगिक क्षेत्र (रोहिणी क्षेत्र)
9. संत नगर बुराड़ी-मेन चौक (जहांगीर पुरी क्षेत्र)
10. आदर्श नगर / आजादपुर टर्मिनल (रूपनगर क्षेत्र)
11. वजीराबाद गांव (रूपनगर क्षेत्र)
12. स्वरूप नगर (एसजीटीएन क्षेत्र)
13. लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट (मथुरा रोड क्षेत्र)
14. सोनिया विहार, सभापुर गांव के पास (शास्त्री पार्क क्षेत्र)
15. गांधी नगर मार्केट (गीता कॉलोनी क्षेत्र)
16. पहाड़गंज (मेन बाज़ार क्षेत्र)
17. अलीपुर पुलिस स्टेशन (भोरगढ़ क्षेत्र)
18. जे जे कॉलोनी बवाना (भोरगढ़ क्षेत्र)
19. सदर बाज़ार, दिल्ली कैंट (चाणक्यपुरी क्षेत्र)
20. रानी बाग मार्केट (केशव पुरम क्षेत्र)
21. नांगलोई पुलिस स्टेशन (ज्वालापुरी क्षेत्र)
22. डीएलएफ करावल नगर (गोकुलपुर क्षेत्र)
23. गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल, रघुबीर नगर (मोती नगर क्षेत्र)
24. पालम गोल चक्कर, द्वारका (द्वारका क्षेत्र)

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

QUICK RESPONSE VEHICLES DFS
DELHI FIRER SERVICE
26 QUICK RESPONSE VEHICLES
26 NEW MINI FIRE TENDERS DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.