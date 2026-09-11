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दिल्ली: 22 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार रात बाइक सवार बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. हमलावरों ने युवक पर कथित तौर पर करीब 17 बार चाकू से वार किए. घर के पास गली में सरेआम हुई हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान यस डेढ़ा के रूप में हुई है. वह मंडावली इलाके का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात करीब आठ बजे की है. बताया जा रहा है कि यस अपने घर के पास गली में मौजूद था. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उस पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही मंडावली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है.