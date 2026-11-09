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दिल्‍ली: दिवाली की खरीदारी करने निकले युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तीन युवकों पर आरोप

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. नंद नगरी थाना क्षेत्र में दीपावली की खरीदारी करने घर से निकले 19 वर्षीय युवक शिवम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में चीख पुकार मच गई. जिस घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, सुंदर नगरी निवासी शिवम शनिवार रात दीपावली के लिए नए कपड़े खरीदने घर से निकला था. इसी दौरान सुंदर नगरी के जी ब्लॉक में कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल शिवम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.