दिल्ली: दिवाली की खरीदारी करने निकले युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तीन युवकों पर आरोप
दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में दीपावली की खरीदारी करने घर से निकले 19 वर्षीय युवक शिवम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई.
Published : November 9, 2026 at 11:47 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. नंद नगरी थाना क्षेत्र में दीपावली की खरीदारी करने घर से निकले 19 वर्षीय युवक शिवम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में चीख पुकार मच गई. जिस घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, सुंदर नगरी निवासी शिवम शनिवार रात दीपावली के लिए नए कपड़े खरीदने घर से निकला था. इसी दौरान सुंदर नगरी के जी ब्लॉक में कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल शिवम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप
मृतक के परिजनों ने तीन स्थानीय युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते शिवम की हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उसे निशाना बनाया. पुलिस परिजनों के आरोपों और आपसी रंजिश के पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
Delhi: A stabbing incident has been reported from the Nand Nagri police station area in North-East Delhi, where 19-year-old Shivam was allegedly stabbed to death. Shivam, a resident of the E-57 JJ Cluster in Sundar Nagri, was attacked with a knife by some youths last night. He sustained multiple stab wounds and succumbed to his injuries at around 5 AM this morning. The incident has left the family devastated, while tension and shock prevail in the locality— IANS (@ians_india) November 8, 2026
संदिग्धों से पूछताछ कर रही पुलिस
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस के अनुसार, परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा.
दिल्ली में कभी आपसी रंजिश तो कभी मामूली कहासुनी में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल में ही एक चाचा ने अपने नाबालिग भतीजे पर चाकू से इतने हमले किए की उसकी जान चली गई.
चाचा ने नाबालिग भतीजे पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, इलाज के दौरान मौत
लेकिन रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार इलाके में सामने आई एक वारदात ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां रिश्ते में चाचा लगने वाले चीकू ने अपने ही 17 वर्षीय भतीजे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया.
मंगोलपुरी में रेहड़ी लगाने वाले युवक की चाकू से गोदकर हत्या
राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दिन के तीन बजे बाइक सवार हमलावरों ने मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है.
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