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दिल्ली: प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम, 150 नई इलेक्ट्रिक बसें और 13 सीएक्यूएमएस स्टेशन लॉन्च

इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में 5 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया और 13 नए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस (CAAQMS) का उद्घाटन किया. इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले एक साल में कई कड़े कदम उठाए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष निरंतर प्रयासों के तहत देश का पहला अपनी तरह का 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' स्थापित किया गया है, जहां प्रदूषण रोकने के लिए की जा रही सभी गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी की जाती है. दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों और स्थानीय स्तर पर कचरा या अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं की पहचान करने के लिए 34 एयर-गार्डियन टीमें तैनात की गई हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी इसी सेंटर से होती है.