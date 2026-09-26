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मोबाइल से दूरी, हुनर से दोस्ती, 14 साल के इशान ने कागज को बनाया कला का कैनवास, मिली नई पहचान

कागज की एक साधारण शीट लेकिन इशान के हाथों में पहुंचते ही यही कागज अलग-अलग आकार और संरचनाओं में बदल जाता है. प्रदर्शनी में टेसलेशन, ज्योमेट्रिकल आकृतियां, पशु आकृतियां, वॉल आर्ट, लाइट्स और थ्रीडायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं. खास बात ये है कि इशान की कला में सिर्फ रंग और डिजाइन नहीं, बल्कि गणित, ज्योमेट्री, पैटर्न और डिजाइन का भी गहरा मेल दिखाई देता है.

शुरुआत एक छोटे से शौक के तौर पर हुई, लेकिन धीरे-धीरे यही शौक इशान का जुनून बन गया. आज करीब 6 साल की मेहनत के बाद इशान ने अपनी इसी रचनात्मक यात्रा को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘एन ओरिगामी ओडिसी’ नाम से प्रदर्शनी के जरिए लोगों के सामने रखा है.

नई दिल्ली: कोविड का वो दौर, जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी. स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में थे और ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजर रहा था. इसी दौरान 14 साल के इशान गुप्ता की जिंदगी में कागज की कुछ तहों ने एक नई कहानी शुरू की. इशान की मां खुद ओरिगामी किया करती थीं. मां को कागज मोड़कर अलग-अलग आकृतियां बनाते देखकर इशान भी इस कला की तरफ आकर्षित हुए और मां से इसे सीखना शुरू किया.

इशान अपने इस हुनर को सीखने के लिए टोक्यो भी गए, जहां उन्हें ओरिगामी कलाकार तारो यागुची से व्यक्तिगत रूप से सीखने का मौका मिला. यानी कोविड के दौरान घर से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयोग आज एक पूरी प्रदर्शनी का रूप ले चुका है. और इशान की कहानी सिर्फ एक बच्चे के हुनर की कहानी नहीं है. आज जब बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर लगातार चर्चा होती है, ऐसे में ओरिगामी जैसी क्रिएटिव एक्टिविटी बच्चों को अपने हाथों और दिमाग से कुछ नया बनाने का मौका देती है. कागज को मोड़ते हुए बच्चे पैटर्न, आकृति, अनुपात और ज्योमेट्री जैसी चीजों को खेल-खेल में समझ सकते हैं. ओरिगामी की किताबों और अलग-अलग पैटर्न के जरिए इसे घर पर भी सीखा जा सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे बच्चों की क्रिएटिविटी और सीखने की प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं.

कला को दिखाते इशान (ETV Bharat)

इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रदर्शनी

इशान की इस कला को देखने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. प्रदर्शनी को सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि बच्चों को खुद इस कला से जोड़ने के लिए 26 सितंबर को निःशुल्क ओरिगामी वर्कशॉप भी आयोजित की गई. इस दौरान बच्चों और दूसरे आगंतुकों ने कागज को अलग-अलग तरीकों से मोड़कर अपनी कृतियां बनाने का अनुभव लिया. इस गतिविधि में इंडिया विजन फाउंडेशन से जुड़े बच्चों ने भी हिस्सा लिया. यानी इशान की कला अब सिर्फ प्रदर्शनी की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच रही है.

इशान की इस पहल में एक सामाजिक संदेश भी जुड़ा हुआ है. इस प्रदर्शनी से होने वाली आय को चैरिटी के लिए दान किया जाएगा. यानी कागज की इन कलाकृतियों के जरिए बच्चों को क्रिएटिविटी और नया हुनर सीखने का संदेश देने के साथ जरूरतमंदों की मदद में भी योगदान किया जा रहा है. एन ओरिगामी ओडिसी’ इशान की सात साल की रचनात्मक यात्रा को उजागिर करती है. एक मां के शौक से प्रेरित होकर शुरू हुआ सफर आज 14 साल के इशान की पहचान बन चुका है, और उनकी कहानी दूसरे बच्चों को भी यही संदेश देती है कि स्क्रीन के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है, जहां कागज की एक छोटी सी तह से बड़ी कल्पना को आकार दिया जा सकता है.

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