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दिल्ली: 14 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा

पुलिस मामले की जांच करती हुई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शनिवार देर शाम 14 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किशोर को तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में कुछ दिन पहले हुए झगड़े को हत्या की वजह माना जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम पांडव नगर इलाके में एक किशोर को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया.