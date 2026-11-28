दिल्ली: 14 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा
पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे की हत्या किसने और किस वजह से की.
Published : November 28, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शनिवार देर शाम 14 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किशोर को तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में कुछ दिन पहले हुए झगड़े को हत्या की वजह माना जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम पांडव नगर इलाके में एक किशोर को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि वारदात से जुड़े घटनाक्रम और आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा सके.
पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार,
मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी लड़कों के बीच कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते पवन पर चाकू से हमला किए जाने की आशंका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
वहीं, मृतक के पिता श्यामवीर सिंह ने बताया कि घटना के समय वह काम पर थे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे को चाकू मार दिया गया है. सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें बेटे की मौत की जानकारी मिली. पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे की हत्या किसने और किस वजह से की.
फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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