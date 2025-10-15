मुख्यमंत्री से मिलेगा कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में SIR के विरोध में विशेष सत्र बुलाने की करेंगे मांग
झारखंड में SIR के विरोध में मुख्यमंत्री से मिलेगा कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल.
Published : October 15, 2025 at 7:52 PM IST
रांची: बिहार की तरह झारखंड में भी होने वाले गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की संभावना को देखते हुए कई राजनीतिक दल इसके विरोध की रणनीति बनाने लगे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय में राजद, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, टीएमसी, सपा, बसपा सहित कई आदिवासी एवं मुस्लिम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बैठक की और राज्य में SIR का विरोध करने की घोषणा की.
बैठक के दौरान यह भी सहमति बनी कि एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी. बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि झारखंड में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, यहां विस्थापन से पहले ही लाखों लोग उजड़ चुके हैं. हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, या जा चुके हैं.
जिनके पास ना कोई जमीन की दस्तावेज है ना उनकी कोई पहचान पत्र, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर लोगों का नाम हटाने की कोशिश कर रही है, स्पष्ट है कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है, यानी उनकी नागरिकता छिन जाएगी. बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी के नाम पर नागरिकता छीनना आम भारतीय के हित में नहीं है.
वोटर लिस्ट से नाम हटाना यानी नागरिकता समाप्त कर देना, सारी सुविधाओं से वंचित कर देना, अगर उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, हर राष्ट्रीय एवं राज्य की सुविधाओं से उनको वंचित होना पड़ेगा. पहले मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा, फिर राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से हटाया जाएगा. फिर उनकी सारी सुविधाओं को छीन लिया जाएगा.
ऐसी स्थिति में देश का मतदाता बने रहने के लिए सारे कागजातों से जो वंचित लोग हैं, उन्हें एक मंच पर आने की जरूरत है. राज्य की सरकार भी इस पर अविलंब विचार करें ताकि लोगों की नागरिकता बचाई जा सके.
नवंबर के महीने में रांची में होगा बड़ा कार्यक्रम
आज की बैठक में यह भी सहमति बनी कि SIR के खिलाफ नवंबर महीने में राज्य की राजधानी में एक बड़ा सेमिनार SIR के खिलाफ किया जाएगा. आज की बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, एटक के राज्य सचिव अशोक यादव, भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव इम्तियाज खान, जिला सचिव अजय कुमार सिंह, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, भाकपा माले के शुभेंदु सेन, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे के अब्दुल्ला अजहर मुफ्ती काशमी, प्रोफेसर अली, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष फ़िलोमैन टोपनो, सपा, बसपा के कई लोग मौजूद रहे.
