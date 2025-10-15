ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री से मिलेगा कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में SIR के विरोध में विशेष सत्र बुलाने की करेंगे मांग

रांची: बिहार की तरह झारखंड में भी होने वाले गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की संभावना को देखते हुए कई राजनीतिक दल इसके विरोध की रणनीति बनाने लगे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय में राजद, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, टीएमसी, सपा, बसपा सहित कई आदिवासी एवं मुस्लिम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बैठक की और राज्य में SIR का विरोध करने की घोषणा की.

बैठक के दौरान यह भी सहमति बनी कि एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी. बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि झारखंड में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, यहां विस्थापन से पहले ही लाखों लोग उजड़ चुके हैं. हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, या जा चुके हैं.

जिनके पास ना कोई जमीन की दस्तावेज है ना उनकी कोई पहचान पत्र, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर लोगों का नाम हटाने की कोशिश कर रही है, स्पष्ट है कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है, यानी उनकी नागरिकता छिन जाएगी. बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी के नाम पर नागरिकता छीनना आम भारतीय के हित में नहीं है.

वोटर लिस्ट से नाम हटाना यानी नागरिकता समाप्त कर देना, सारी सुविधाओं से वंचित कर देना, अगर उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, हर राष्ट्रीय एवं राज्य की सुविधाओं से उनको वंचित होना पड़ेगा. पहले मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा, फिर राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से हटाया जाएगा. फिर उनकी सारी सुविधाओं को छीन लिया जाएगा.