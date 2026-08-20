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BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का किया भ्रमण, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का किया भ्रमण, पारंपरिक तरीके से किया मेहमानों का स्वागत

Brics Delegations in Jaipur
BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल (Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 8:36 PM IST

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जयपुर: ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का भ्रमण किया. सभी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. सभी विदेशी मेहमान जयपुर के स्मारको और स्थापत्य कला को देखकर अभिभूत हुए. सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल की सुंदरता की जमकर तारीफ की.

जयपुर के पर्यटक स्थलों पर घूम कर खुशनुमा मौसम का आनंद लिया. सभी ने इन खूबसूरत फलों को कैमरों में भी कैद किया. गुलाबी नगरी जयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में शाही अंदाज में मेहमाननवाजी की जा रही है. विदेशी मेहमानों को राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक आतिथ्य से रूबरू कराया जा रहा है.

जयपुर में भ्रमण पर ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल (Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration)

हवामहल अधीक्षक सरोजिनी चंचलानी के मुताबिक ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने पिंक सिटी में स्मारकों का विजिट किया. मेहमानों का राजस्थानी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. सबसे पहले सिटी पैलेस का भ्रमण किया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सिटी पैलेस के विभिन्न हिस्सों को देखा. इसके बाद हवा महल स्मारक विजिट करने के लिए पहुंचे. हवा महल पर काफी फोटोज क्लिक करवाई.

Brics Countries Delegation
हवा महल के बाहर फोटो क्लिक करवाते (Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration)

पढ़ें : जयपुर में BRICS पर्यटन बैठकों की शुरुआत, 10 देशों के प्रतिनिधियों ने किया सल्टनेबल ट्यूरिज्म पर मंथन

विजिट करके हवा महल की सुंदरता और बनावट की तारीफ की. वहीं, शाम को आमेर महल घूमने के लिए पहुंचे. गुरुवार देर शाम तक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आमेर महल का दौरा किया. चीनी प्रतिनिधिमंडल ने आमेर के पन्ना मीना कुंड को भी देखा. अलग-अलग देशों से आए मेहमानों के सामने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को भी प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है.

Jaipur Hawa Mahal
हवा महल में भ्रमण करते ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल के सदस्य (Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration)

आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आमेर महल का भ्रमण किया. सभी विदेशी मेहमान आमेर महल को देखकर अभिभूत हुए. विदेशी मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतिया पेश की, जिन्हें देखकर मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए. विजिट करके आमेर महल की सुंदरता और स्थापत्य कला की तारीफ की. विजिटर डायरी में अपने अनुभव लिखे. आमेर महल की सुंदरता को लेकर तारीफ की. विदेशी मेहमानों ने काफी फोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाए.

Jaipur Amer Mahal
आमेर महल में भ्रमण करते ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल के सदस्य (Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration)

पढ़ें : जयपुर में आज से चार दिन ब्रिक्स के 10 देश करेंगे ट्यूरिज्म में सहयोग पर मंथन

अलग-अलग देशों के मेहमानों ने जयपुर के प्राचीन स्मारकों और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करके इतिहास और स्थापत्य कला को जाना. प्रतिनिधिमंडल को जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, राजस्थानी संस्कृति और पर्यटन क्षमता से रूबरू करवाया गया. राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं और निवेश के अवसरों को भी अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर है.

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