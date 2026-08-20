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BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का किया भ्रमण, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल ( Source : Hawa Mahal-Amer Fort Administration )