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चमोली THDC टनल हादसा, मौके पर पहुंचे मंत्री मदन कौशिक, श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल की सुनी समस्याएं

चमोली THDC टनल हादसे में अभी भी दो लोग लापता है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. एक व्यक्ति का शव मिला है.

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चमोली THDC टनल हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 7:08 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक आज शनिवार 15 अगस्त को चमोली जिले के पीपलकोटी पहुंचे, जहां गुरुवार 13 अगस्त शाम को टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया था. इस दौरान मंत्री मदन कौशिक ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही श्रमिक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं.

श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री मदन कौशिक के सामने प्रभावित परिवारों के लिए उचित आर्थिक सहायता के साथ ही आजीविका की दीर्घकालिक व्यवस्था की मांग रखी. इसके अलावा घायल श्रमिकों को आर्थिक सहायता और नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराने के साथ हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई.

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मंत्री मदन कौशिक ने प्रतिनिधियों की बात गंभीरता से सुनते हुए कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनके हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं. हादसे से प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से श्रमिकों की ओर से रखी गई मांगों और मौके पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली.

मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राहत और बचाव अभियान के साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिजनों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों के उपचार, प्रभावित परिवारों से समन्वय और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में किसी तरह की कमी न रहे.

इस दौरान थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, भाजपा महामंत्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, टीएचडीसी के अधिकारी और श्रमिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद रहे.

बता दें कि बीते गुरुवार 13 अगस्त शाम को चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद टनल में पानी और मलबे का सैलाब आया था. हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर फंसे थे, जिनमें से 12 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन आठ की मौत हुई है. अभी दो मजदूर लापता है, जिनका तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को राज्य सरकार ने चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है.

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