गिरिडीह में डीसी से मिला जलसहिया संघ का प्रतिनिधिमंडल, मानदेय भुगतान पर बनी सहमति

गिरिडीह: महिला दिवस के दिन धरना प्रदर्शन और फटकार की घटना के बाद मंगलवार को जलसहिया संघ ने गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव से मुलाकात की. दोपहर में हुई इस बातचीत में जल साहियाओं की समस्या को डीसी के समक्ष रखा गया. यह बतलाया गया कि साहियाओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और मानदेय नहीं मिलने पर कैसी अर्थ समस्या सामने आ जाती है.

काफी देर तक बातचीत करने के बाद डीसी ने आवश्यक कदम उठाने का भरोसा सहिया संघ की नेत्री को दिया. यह भी भरोसा दिया कि जिन जलसाहियाओं का मानदेय बकाया है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाएगा. पूरा प्रयास रहेगा की इसमें विलम्ब नहीं हो.

जलसहिया संघ की नेत्री का बयान (ETV Bharat)

डीसी से बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जलसहिया संघ की नेत्री सितारा परवीन ने कहा कि बकाया मानदेय और अन्य समस्या को लेकर उन्होंने जिले के डीसी से मुलाकात की है. डीसी ने सभी समस्या को गंभीरता से सुना और यह भरोसा दिया है कि जिन जलसाहियाओं का मानदेय बकाया है उन्हें जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि महिला दिवस के दिन का प्रकरण गलतफहमी का नतीजा था. इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं होना चाहिए. यहां मौजूद अन्य जलसहियाओं ने कहा कि डीसी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. कहा कि उन्हें सरकार पर विभागीय मंत्री पर भी पूरा भरोसा है.