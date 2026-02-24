ETV Bharat / state

एआइ समिट में हंगामे पर एलजी सख्त, कहा- यह राष्ट्र की छवि धूमिल करने का प्रयास

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और सांसद अजय माकन तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपना पक्ष रखा और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.

नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित प्रतिष्ठित एआइ समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे और उनके आचरण को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ा रुख अपनाया है. मंगलवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एलजी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर एलजी ने दो-टूक शब्दों में कहा कि यह कृत्य प्रथम दृष्टया राष्ट्र को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था.

ज्ञापन स्वीकार करते हुए उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट रूप से बताया कि इस मामले के कानूनी गुण-दोषों को अलग रखकर देखा जाए, तो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था. उन्होंने कहा, "यह विरोध प्रदर्शन एक ऐसे समय में किया गया जब भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा था. यह कृत्य सीधे तौर पर राष्ट्र को नीचा दिखाने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है." एलजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एआइ समिट किसी व्यक्ति या विशेष राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पूरा भारत राष्ट्र इसका मेजबान था. उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर किया गया 'अमर्यादित प्रदर्शन' न केवल दुर्भावनापूर्ण था, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई.

उपराज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से गलत रणनीति का हिस्सा था. उन्होंने रेखांकित किया कि जब दुनिया की निगाहें भारत की तकनीकी प्रगति पर थीं, तब इस तरह की गतिविधियों ने वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को जोखिम में डाला.

LG के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल (Social Media)

भाजपा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहती

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रतीकात्मक राजनीतिक प्रदर्शन था. जिसके विरोध में पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर “गंभीर चिंता“ व्यक्त की. गिरफ्तार युवाओं को किसी भी सार्वजनिक रुप में हिंसा, सम्पत्ति की क्षति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के किसी भी आरोप के लिए जिम्मेदार नही ठहराया गया है.

अजय माकन ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहती है, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. भाजपा सरकार द्वारा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पूरी तरह असंवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या है. उन्होंने कहा कि देश विरोधी निर्णयों के खिलाफ विपक्ष को बात रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के खिला विपक्ष को अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार लोकतंत्र में है.

