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परिसीमन को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, इन आशंकाओं से कराया अवगत

रांचीः प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में विरोध तेज हो गया है. इस मुद्दे पर लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे विभिन्न आदिवासी संगठनों से जुड़े शिष्टमंडल ने लोकभवन का दरवाजा खटखटाया है. राज्य की पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने चिंता जताते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में लोकभवन पहुंचे शिष्टमंडल में विभिन्न आदिवासी संगठनों के अलावे समाजसेवियों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपते हुए शिष्टमंडल ने परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार नहीं बनाने और पांचवीं अनुसूची की संवैधानिक भावना को ध्यान में रखने का आग्रह किया है. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को परिसीमन से जुड़ी आशंकाओं और आदिवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी. हालांकि अभी परिसीमन को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित बदलावों को लेकर आदिवासी संगठनों में अभी से चिंता है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता वासवी किड़ो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्यपाल को आशंकाओं से कराया अवगत-बंधु तिर्की

राज्यपाल से मिलने के बाद लोकभवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन को लेकर जो आशंका जताई जा रही है उससे राज्यपाल को अवगत कराया गया है. इसके साथ ही आदिवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है. इसमें डेमोग्राफी का मामला है, क्योंकि यहां की डेमोग्राफी में बदलाव आया है. ट्राइबल सब-प्लान, सीएनटी एक्ट और पेसा कानून जैसे महत्वपूर्ण विषय भी हैं.

उन्होंने कहा कि दो अलग-अलग पहलुओं से राज्यपाल को अवगत कराया गया है. पहला संवैधानिक पहलू कि कानूनन क्या व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरा यहां की जमीनी स्थिति हमने बताया कि जनसंख्या में कमी, पलायन और विस्थापन जैसे मामलों का भी यहां असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन में सिर्फ पॉपुलेशन को आधार बनाया गया और इन तमाम पहलुओं पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए सरकार से भी हम लोग मिलेंगे और इन संवैधानिक पहलुओं को सामने रखेंगे.इसके साथ ही राज्य के सांसदों से भी मिलेंगे और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे.