ग्लोबल फेस्टिवल 2026: बहरोड के गंडाला गांव पहुंचे 12 देशों के मेहमान, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से हुए रूबरू

12 देशों का डेलिगेशन पहुंचा बहरोड ( ETV Bharat Behror )

बहरोड : जिले के बहरोड क्षेत्र के गंडाला गांव में आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल 2026 के तहत 12 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा रहा. इस अवसर पर गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में मेहमानों का जोरदार स्वागत किया. महिलाओं ने मंगलगीत गाकर इनका स्वागत किया तो वहीं बच्चों ने अतिथियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया. बुजुर्गों ने राजस्थानी आन-बान और शान का प्रतीक 'साफा' पहनाकर विदेशी डेलीगेट्स का सम्मान किया. पूरे कार्यक्रम में गांव की एकजुटता और भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई दी. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि भारत आने के बाद राजस्थान में जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया, वह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है. उन्होंने ग्रामीणों की सादगी, अपनापन और सांस्कृतिक परंपराओं की खुलकर सराहना की. विदेशी मेहमान ग्रामीण आतिथ्य से अभिभूत नजर आए और कई सदस्यों ने कहा कि यहां का स्वागत उनके दिल को छू गया. बहरोड के गंडाला गांव पहुंचे 12 देशों के मेहमान (ETV Bharat Behror)