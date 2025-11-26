ETV Bharat / state

बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, 79.01% अभ्यर्थी हुए सफल

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. परीक्षा में कुल 323313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 255468 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं. इस प्रकार कुल 79.01% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है. उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए नामांकन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अपील की.

306 डीएलएड संस्थानों में नामांकन का अवसर : रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के कुल 306 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकेंगे. आनंद किशोर ने बताया कि इनमें 60 सरकारी और 246 निजी संस्थान शामिल हैं. बिहार में डीएलएड पाठ्यक्रम की मांग हर साल बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस बार भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा. दो वर्षीय डीएलएड कोर्स प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता प्रदान करता है, इसलिए इसे राज्य में कैरियर का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है.

बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर (ETV Bharat)

''सफल अभ्यर्थियों को संस्थान चयन यानी कॉलेज चॉइस का विकल्प दिया जाएगा. अभ्यर्थी अपने घर के नजदीकी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर चुन सकेंगे. बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया सहज और सुलभ रहेगी. ऑनलाइन माध्यम से चॉइस फिलिंग की पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है.''- आनंद किशोर, बीएसईबी अध्यक्ष

29 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म : रिजल्ट के बाद अब एडमिशन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं. आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक नामांकन के लिए फॉर्म भर सकेंगे. इस दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और संस्थानों का चयन करने का मौका मिलेगा. नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित रहेगी. बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है.