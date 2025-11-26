ETV Bharat / state

बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, 79.01% अभ्यर्थी हुए सफल

बीएसईबी ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. 79 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए हैं. पढ़ें खबर.

DELED JOINT ENTRANCE RESULT
डीएलएड का रिजल्ट जारी (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 26, 2025

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. परीक्षा में कुल 323313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 255468 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं. इस प्रकार कुल 79.01% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है. उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए नामांकन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अपील की.

306 डीएलएड संस्थानों में नामांकन का अवसर : रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के कुल 306 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकेंगे. आनंद किशोर ने बताया कि इनमें 60 सरकारी और 246 निजी संस्थान शामिल हैं. बिहार में डीएलएड पाठ्यक्रम की मांग हर साल बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस बार भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा. दो वर्षीय डीएलएड कोर्स प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता प्रदान करता है, इसलिए इसे राज्य में कैरियर का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है.

Anand Kishor
बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर (ETV Bharat)

''सफल अभ्यर्थियों को संस्थान चयन यानी कॉलेज चॉइस का विकल्प दिया जाएगा. अभ्यर्थी अपने घर के नजदीकी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर चुन सकेंगे. बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया सहज और सुलभ रहेगी. ऑनलाइन माध्यम से चॉइस फिलिंग की पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है.''- आनंद किशोर, बीएसईबी अध्यक्ष

29 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म : रिजल्ट के बाद अब एडमिशन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं. आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक नामांकन के लिए फॉर्म भर सकेंगे. इस दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और संस्थानों का चयन करने का मौका मिलेगा. नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित रहेगी. बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है.

एसटीईटी और सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट भी जल्द : डीएलएड परीक्षा के साथ ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा की भी जानकारी दी गई है. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार एसटीईटी का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा. वहीं सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का रिजल्ट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा. इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड की ओर से जारी टाइमलाइन ने उन्हें राहत दी है. बिहार बोर्ड लगातार सभी लंबित परीक्षाओं के निष्पादन और परिणाम प्रकाशन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रहा है.

29 नवंबर तक आंसर की पर आपत्ति का मौका : आनंद किशोर ने एसटीईटी परीक्षा के संबंध में बताया कि परीक्षा 15 नवंबर तक चली है और परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी गई है. आंसर की पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की है.

''यदि किसी अभ्यर्थी को किसी उत्तर में त्रुटि प्रतीत होती है, तो वे बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. बोर्ड की विशेषज्ञ टीम आपत्तियों का परीक्षण करेगी और उसके बाद फाइनल आंसर की प्रकाशित की जाएगी. फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट का प्रकाशन होगा.''- आनंद किशोर, बीएसईबी अध्यक्ष

