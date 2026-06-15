मानसून नहीं आएगा वेरी सून, जानिए कब से बरसेंगे छत्तीसगढ़ में मेघा, क्यों हो रही देरी
छत्तीसगढ़ के लोगों फिलहाल गर्मी से निजात नहीं मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिए फेयरेबल कंडीशन नहीं बन रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 3:10 PM IST
रायपुर : दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे चुकी है. लेकिन छत्तीसगढ़ में मानसून कब होगा या कब तक आने की संभावना है इसका जवाब मौसम विभाग के पास भी नहीं है. उनका कहना है कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पाया है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कब तक मानसून होगा इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता. क्योंकि मानसून एंट्री के लिए कुछ क्राइटेरिया को भी फॉलो करना होता है.
गर्मी और उमस से परेशान
पूरे प्रदेश में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री के मध्य बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान है. केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री होने के बाद उत्तर और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन मध्य भारत में बारिश नहीं हो रही है. वैसे तो छत्तीसगढ़ में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है.
मानसून का अभी और करना होगा इंतजार
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि हर एक स्टेशन में मानसून डिक्लियर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. पिछले सप्ताह प्री मानसून जैसी स्थितियां बनी थी, लेकिन आसपास के इलाकों को भी देखना होता है.दक्षिण छत्तीसगढ़ में पानी गिरता है तो आसपास के क्षेत्र विदर्भ तेलंगाना ओडिसा जैसे क्षेत्र भी देखने के लिए मिलता है.वर्तमान में मानसून द्रोणिका हैदराबाद से लेकर उत्तर आंध्र प्रदेश और कोस्टल ओडिसा से पास हो रहा था, लेकिन अब आने वाले तीन-चार दिनों में पॉसिबिलिटी बन रही है.छत्तीसगढ़ में मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि आने वाले दो-तीन दिनों में बारिश हो जाए.
आज की स्थिति में पूर्वी बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है. जिसके प्रभाव से सोमवार प्रदेश के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. इस तरह की स्थिति आगामी 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है- गायत्री कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
रविवार को सबसे ज्यादा बारिश उत्तर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई है. उसके बाद जशपुर और बलरामपुर में 15 से 16 मिमी बारिश हुई थी. मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा रविवार को हुई है. पूरे प्रदेश में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री से लेकर 41 डिग्री के बीच बना हुआ है. अधिकतम तापमान में आने वाले 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.
रविवार को प्रदेश के शहरों में तापमान
राजनादगांव में अधिकतम तापमान 42 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री
रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री
माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री
बिलासपुर का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री
पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री
अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री
जगदलपुर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री
दुर्ग का अधिकतम तापमान 41 डिग्री न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज
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