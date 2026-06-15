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मानसून नहीं आएगा वेरी सून, जानिए कब से बरसेंगे छत्तीसगढ़ में मेघा, क्यों हो रही देरी

रायपुर : दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे चुकी है. लेकिन छत्तीसगढ़ में मानसून कब होगा या कब तक आने की संभावना है इसका जवाब मौसम विभाग के पास भी नहीं है. उनका कहना है कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पाया है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कब तक मानसून होगा इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता. क्योंकि मानसून एंट्री के लिए कुछ क्राइटेरिया को भी फॉलो करना होता है.

गर्मी और उमस से परेशान

पूरे प्रदेश में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री के मध्य बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान है. केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री होने के बाद उत्तर और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन मध्य भारत में बारिश नहीं हो रही है. वैसे तो छत्तीसगढ़ में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है.