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मानसून ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, फसलों पर मंडराया संकट; गाजियाबाद के किसानों ने गिनाई चुनौतियां

2026 में मानसून में देरी पर किसानों ने जताई चिंता ( ETV Bharat )

सुशील शर्मा का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. गन्ने की फसल पर मानसून की देरी का असर साफ दिखाई देने लगा है, सामान्य परिस्थितियों में बारिश होने के बाद गन्ने की फसल को अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, इस बार हर हफ्ते खेतों में पानी लगाना पड़ रहा है. बढ़ती गर्मी के कारण कारण मिट्टी में नमी टिक नहीं रही है और फसल की बढ़वार प्रभावित हो रही है.

बारिश ना होने की स्थिति में अब सुशील शर्मा वैकल्पिक फसल के बारे में सोच रहे हैं. उनका कहना है कि धान की जगह बाजरा बोने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बाजरे की फसल कम पानी में भी तैयार हो सकती है. हालांकि, यह विकल्प मजबूरन अपनाना पड़ रहा है. किसानों ने धान की खेती की तैयारी पहले से कर रखी है और अब फसल बदलना आसान नहीं है.

उनका कहना है कि धान की बुवाई और रोपाई के लिए पानी सबसे जरूरी होता है, मानसून में देरी होने से धान की खेती प्रभावित हो रही है. अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो धान की बुवाई देर से होगी और इसका असर पूरी फसल पर पड़ेगा. उत्पादन कम होगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा.

गाजियाबाद की रेवाड़ा गांव निवासी किसान सुशील शर्मा 80 बीघा भूमि पर धान और गन्ने की खेती करते हैं. इसमें कुछ जमीन उनकी अपनी है, जबकि कुछ जमीन उन्होंने ठेके पर लेकर खेती के लिए रखी हुई है. सुशील शर्मा बताते हैं कि धान की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहती है. सामान्य तौर पर जून के अंतिम सप्ताह तक धान की रोपाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जून का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन अब तक मानसून की दस्तक न होने से दिल्ली-एनसीआर के किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. खेतों में फसलें खड़ी है और किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं. मानसून में हो रही देरी का असर सबसे अधिक धान, गन्ना, सब्जियों और खरीफ की अन्य फसलों पर दिखाई देने लगा है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ सकता है.

किसान सुशील शर्मा बताते हैं कि यदि जल्द मानसून नहीं आया तो उनकी फसल को 60% तक नुकसान हो सकता है. गन्ने के पत्ते सूखने लगे हैं और गन्ने की लंबाई भी सामान्य गति से नहीं बढ़ रही है उनका मानना है कि लगातार बारिश ही फसलों को राहत दे सकती है.

ट्यूबवेल नहीं बन सकता बारिश का विकल्प

किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह बारिश का विकल्प नहीं है, एक-दो दिन की लगातार बारिश से खेतों में इतनी नमी बन जाती है कि करीब एक महीने तक अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती. बारिश के बाद कई दिन तक मौसम ज्यादा गरम नहीं रहता, जबकि ट्यूबवेल से केवल सिंचाई की जरूरत पूरी होती है मिट्टी की प्राकृतिक नामी नहीं बनती.

किसानों को कर्ज की बढ़ी चिंता

किसानों का कहना है कि अधिकांश किसान किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेकर खेती करते हैं. अगर फसल कमजोर होती है या उत्पादन घटता है तो किसानों के सामने कर्ज चुकाने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी. ऐसे में मानसून में देरी किसानों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकती है.

कठिन दौर से गुजर रहा किसान

सुराणा गांव के किसान जयवीर सब्जियों और गन्ने की खेती करते हैं. जयवीर बताते हैं कि मानसून में हो रही देरी को लेकर हम चिंतित थे. इस समय किसान बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और पूरी तरह से ट्यूबवेल पर निर्भर हो गया है. कई बार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण डीजल इंजन के सहारे ट्यूबवेल चलना पड़ता है, जिससे सिंचाई की लागत और बढ़ जाती है. खेती पहले ही महंगी हो चुकी है और अब खर्च किसानों को परेशान कर रहा है.

खेत में नमी बनाए रखना बड़ी चुनौती

बढ़ती गर्मी और तेज धूप के कारण खेतों में नमी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. जयवीर यादव के मुताबिक 7 से 8 दिन के अंतराल पर खेतों में पानी लगाना पड़ रहा है. अगर एक बार भी सिंचाई में देरी हो जाए तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है. मानसून और देर से आया तो फसल उत्पादन में 30 से 40% तक की गिरावट आ सकती है. फसल कमजोर होगी तो किसानों की आमदनी प्रभावित होगी. इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

बारिश न होने से बढ़ रही खाद की खपत

जयवीर यादव बताते हैं की बारिश की कमी के कारण फसलों में अधिक खाद डालना पड़ रहा है. पौधों की बढ़वार प्रभावित होने पर किसानों को अतिरिक्त पोषक तत्व देने पड़ते हैं. इससे लागत में और वृद्धि हो जाती है. गन्ने में जहां हफ्ते में एक बार सिंचाई जरूरी है, वहीं सब्जियों की खेती में हर तीसरे दिन के अंतराल पर पानी देना पड़ता है. गर्मी के मौसम में मिट्टी की नमी तेजी के साथ खत्म हो रही है, जिससे सब्जियों की फसल पर खतरा बढ़ जाता है.

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