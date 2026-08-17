प्रसव से पहले शिशु की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप, समय पर नहीं किया ऑपरेशन
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गर्भ में शिशु की मौत के कारणों की जांच की जा रही है. महिला की स्थिति पर नजर है.
Published : August 17, 2026 at 3:20 PM IST
अलवर: जिले के महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से प्रसव से पहले शिशु की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों द्वारा तय समय पर ऑपरेशन नहीं किए जाने के कारण सोमवार को गर्भ में बच्चे की धड़कन बंद हो गई. घटना से गुस्साए परिजनों ने महिला अस्पताल परिसर में हंगामा किया और प्रशासन से व्यवस्था में सुधार की मांग की.
पीड़ित पक्ष के विशाल कुमार ने बताया कि 11 अगस्त को उनकी पत्नी संतोष को अचानक पेट में दर्द होने पर देर रात जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने डिलीवरी की तारीख 13 अगस्त बताई थी और पहले ही ऑपरेशन की जरूरत लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन नहीं किया गया.
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विशाल ने बताया कि चिकित्सक 16 अगस्त तक लगातार रूटीन चेकअप करवाते रहे. उस दिन तक गर्भ में शिशु की धड़कन चल रही थी, लेकिन सोमवार को ऑपरेशन से पहले चेकअप के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि शिशु की धड़कन नहीं चल रही है. परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि समय पर ऑपरेशन किया जाता तो शिशु की जान बचाई जा सकती थी.
शिशु की मौत के कारणों की कर रहे जांच: महिला अस्पताल की प्रभारी डॉ. टेकचंद ने बताया कि महिला मरीज संतोष को 11 अगस्त को परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. भर्ती के समय महिला को पेट में दर्द के साथ बीपी और टाइफाइड की समस्या भी थी. चिकित्सकों ने लगातार मरीज की देखभाल की और बीच में ऑपरेशन की सलाह भी दी थी. डॉ. टेकचंद ने बताया कि सोमवार सुबह चेकअप के दौरान शिशु की धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी. इसके बाद तुरंत सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें शिशु मृत पाया गया. उन्होंने कहा कि कारणों का पता लगाया जा रहा है. महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी करवाकर मरीज की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. अस्पताल प्रशासन इस प्रकरण में कारणों की जांच कर रहा है.परिजनों ने मांग की है कि दोषी चिकित्सकों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ ऐसी घटना न हो.