दिल्ली की महिलाओं के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना अटकी, जानिए देरी की क्या है वजह

जानकारी के मुताबिक, कार्ड तैयार करने की लागत, तकनीकी इंटीग्रेशन, डेटा प्रबंधन आदि शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे देरी हो रही है.

'सहेली स्मार्ट कार्ड' योजना में हो रही देरी
'सहेली स्मार्ट कार्ड' योजना में हो रही देरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन चलने वाली क्लस्टर बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त है. भाजपा की सरकार बनने के बाद 'सहेली स्मार्ट कार्ड' योजना लागू करने की बात कही गई थी. इसके तहत महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों को एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी किया जाना था, जिसके जरिए महिलाएं व ट्रांसजेंडर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी. ये कार्ड सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाओं का ही बनेगा, लेकिन फिलहाल ये योजना कागजों में ही अटकी हुई है.

दिल्ली की भाजपा सरकार बनने के बाद भी इस योजना का क्रियान्वयन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, सहेली स्मार्ट कार्ड निर्माण व वितरण के लिए सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी करनी है. इसके लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कार्ड तैयार करने की लागत, तकनीकी इंटीग्रेशन, डेटा प्रबंधन व भुगतान निपटान जैसी शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई है. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए एक मजबूत टेक्निकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिससे प्रत्येक बस यात्रा का डेटा रियल-टाइम में दर्ज हो सके. साथ ही सब्सिडी की राशि सही तरीके से भुगतान की जा सके. इसके लिए बैंकिंग पार्टनर का चयन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कार्ड जारी करेगा व उसके संचालन की जिम्मेदारी भी निभाएगा.

दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर
दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर (ETV Bharat)

सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाओं का बनेगा कार्ड: वर्तमान में दिल्ली में सभी महिलाओं का बस में सफर फ्री है. बस में महिलाओं को पिंक टिकट दिया जाता है. इसमें दिल्ली के बाहर के राज्य की महिलाएं भी मुफ्त सफर का लाभ लेती हैं. लेकिन सहेली स्मार्ट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं ही मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगी. सरकार का दावा है कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि बाहरी राज्यों की महिलाओं की तरफ से पिंक टिकट सुविधा के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी.

रोजाना लाखों महिलाएं करती हैं सफर: दिल्ली में डीटीसी व डिम्ट्स के अधीन पांच हजार से अधिक बसें सड़कों पर चलती हैं. डीटीसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में राजधानी की बसों में रोजाना 12 से 15 लाख महिलाएं सफर करती हैं, जबकि त्योहारों और भीड़भाड़ वाले दिनों में यह संख्या 16 से 17 लाख तक पहुंच जाती है. दिल्ली की सरकारी बस सेवाओं में करीब 40 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं. इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी औसतन 27 से 33 प्रतिशत के बीच रहती है, जो बताती है कि मुफ्त यात्रा सुविधा ने बसों में महिला यात्रियों की संख्या को काफी बढ़ाया है.

करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार: डीटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि सभी तकनीकी पहलुओं व वित्तीय नियमों पर सहमति बनने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. फिलहाल बैंकिंग पार्टनर चयन व अन्य चीजों को लेकर काम चल रहा है. जब तक बैंक के साथ समझौता नहीं हो जाता है. तब तक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना आगे बढ़ना मुश्किल है. लिहाजा दिल्ली की महिलाओं को इस व्यवस्था के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

DELHI TRANSPORT CORPORATION
FREE BUS SERVICE FOR WOMEN IN DELHI
सहेली स्मार्ट कार्ड
DTC FREE PASS FOR WOMEN
SAHELI SMART CARD SCHEME IN DELHI

