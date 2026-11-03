ETV Bharat / state

बिहार के मसौढ़ी में दो साल बाद भी अधूरा पड़ा 60 करोड़ का प्रोजेक्ट, महाजाम और कीचड़ से जनता बेहाल

मसौढ़ी में आरओबी निर्माण ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में तरेगना दक्षिणी गुमटी एलसी-21ए पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य पिछले दो साल से कछुआ गति से चल रहा है. महाजाम से निजात दिलाने की उम्मीद बनी यह परियोजना अब स्थानीय लोगों के लिए सरदर्द बन गई है. पूरा बाजार अस्त-व्यस्त हो चुका है, हर जगह तोड़फोड़ है और आवागमन बुरी तरह प्रभावित है.

2024 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य