बिहार के मसौढ़ी में दो साल बाद भी अधूरा पड़ा 60 करोड़ का प्रोजेक्ट, महाजाम और कीचड़ से जनता बेहाल
Delay in Masaurhi ROB:मसौढ़ी में ₹60 करोड़ की आरओबी परियोजना समय-सीमा बीतने के बाद भी अधूरी, भीषण जाम से परेशान स्थानीय लोग. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : November 3, 2026 at 12:34 PM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में तरेगना दक्षिणी गुमटी एलसी-21ए पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य पिछले दो साल से कछुआ गति से चल रहा है. महाजाम से निजात दिलाने की उम्मीद बनी यह परियोजना अब स्थानीय लोगों के लिए सरदर्द बन गई है. पूरा बाजार अस्त-व्यस्त हो चुका है, हर जगह तोड़फोड़ है और आवागमन बुरी तरह प्रभावित है.
2024 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य
522 मीटर लंबे आरओबी और 747 मीटर एप्रोच रोड वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 60 करोड़ रुपये से अधिक है. इसका शिलान्यास 9 दिसंबर 2023 को हुआ था और निर्माण कार्य 18 जनवरी 2024 से शुरू हुआ था. एक साल में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डेडलाइन 17 जनवरी 2026 खत्म होने के बाद भी काम अधूरा पड़ा है.
पाइलिंग और फाउंडेशन से जुड़े काम बाकी
रेलवे लाइन के पूर्वी छोर पर आरओबी का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन पहुंच पथ का काम अधूरा है. पश्चिमी हिस्से में पाइलिंग और फाउंडेशन से जुड़े कई काम बाकी हैं. नतीजा यह है कि पुल बनने के बाद भी उस पर आवागमन शुरू होने की कोई सूरत नहीं दिख रही.
निर्माण स्थल के पास जलजमाव और कीचड़
गुमटी बंद होते ही दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले, मरीज और एंबुलेंस तक घंटों जाम में फंस जाते हैं. बारिश में स्थिति और बिगड़ जाती है. निर्माण स्थल के पास जलजमाव और कीचड़ से चलना मुश्किल हो जाता है.
शहर से जुड़ने वाला मुख्य रास्ता बाधित
दुकानदार अशोक यादव और स्थानीय निवासी नवल भारती ने बताया कि मसौढ़ी के पश्चिमी इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. शहर से जुड़ने वाला मुख्य रास्ता बाधित होने से उन्हें 2-3 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है. धूल-गर्दा और जाम के कारण स्थानीय कारोबार पर भी असर पड़ा है. ग्राहकों की आवाजाही घटी है.
"पिछले कई सालों से कछुआ की गति से मसौढ़ी में आरओबी का काम चल रहा है. पूरा बाजार अस्त-व्यस्त हो चुका है. आवागमन बाधित है, जिससे बहुत परेशानी बढ़ गई है." -नवल भारती, सामाजिक कार्यकर्ता मसौढ़ी
स्थानीय संतोष केसरी, डॉ. राम जयपाल सिंह यादव समेत कई लोगों का कहना है कि आरओबी जल्द पूरा होने के आश्वासन पर वे लंबे समय से नुकसान झेल रहे हैं. सड़क पर मलवा छोड़ दिया गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है.
"इसे 2025 में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक धीरे-धीरे यह काम चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा. यहां के विधायक सांसद प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं."-सुरेंद्र प्रसाद, स्थानीय
क्या कहते हैं वार्ड पार्षद और विधायक
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय केसरी के अनुसार देरी के पीछे रेलवे और निर्माण एजेंसी के बीच समन्वय की कमी, बिजली-पाइपलाइन शिफ्टिंग और तकनीकी अड़चनें बताई जा रही है. विधायक अरुण मांझी ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं आई हैं, लेकिन काम समय पर पूरा हो जाएगा. स्थानीय लोग अब कारण नहीं, समाधान चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि यह आरओबी आखिर कब तैयार होगा.
"कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाने के कारण प्रक्रिया धीमी हो गई है. हालांकि यह काम समय पर हो जाएगा, हम पता कर रहे हैं, क्या कारण था."-अरुण मांझी, विधायक, मसौढ़ी
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