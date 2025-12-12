ETV Bharat / state

इंसाफ में देरी बढ़ा रही एसिड अटैक सरवाइवर्स का दर्द, पहले नहीं था सख्त कानून

लखनऊ में एसिड अटैक सरवाइवर्स से बात की गयी, तो पता चला कि कई महिलाएं करीब 15 साल से न्याय का इंतजार कर रही हैं.

लखनऊ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले के मुकदमे में 16 साल की देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रायल में ऐसी देरी न्याय व्यवस्था का मजाक है. अदालत की टिप्पणी के बाद ईटीवी भारत ने लखनऊ में एसिड अटैक पीड़ितों से बात की तो हालात इससे भी अधिक निराशाजनक दिखे. यहां कई महिलाएं पांच से 15 साल तक न्याय के इंतजार में हैं. सुनवाई की तारीखें मिलती हैं, पर फैसले नहीं. पीड़िताएं कोर्ट, वकील और इलाज के बीच टूटी हुई जिंदगी हो रही हैं.

आस्मां परवीन की शादी 2011 में हुई थी: मेरठ निवासी आस्मां ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि मेरी शादी 2011 में हुई थी. दहेज को लेकर के मेरे ससुराल पक्ष ने बहुत झगड़ा किया मारपीट किया. मुझे बहुत मारा पीटा. आए दिन इस तरीके की घटना होती रहती थी.

उन्होंने बताया कि मेरी शादी में मेरे घर की तरफ से एक बाइक दी गई थी बाकी गृहस्थी का सामान दिया गया था, लेकिन इसके बाद उनकी मांग बढ़ती गई बाद में पति की ओर से एक कर और 5 लाख नगद रुपये की मांग की जाने लगी.

एसिड अटैक के वक्त 7 महीने से प्रेग्नेंट थीं: उन्होंने ही बताया कि मेरे में के पक्ष के लोगों ने यह तय कर लिया था कि वह उनकी इस मांग को स्वीकार कर लेंगे और उनकी जो डिमांड है. वह पूरी करेंगे. उनकी सारी मांग पूरी की गई उसके बाद जब मैं उनके साथ ससुराल गई तो उसी दिन रात में मेरे साथ मारपीट की गई. मुझे गाली दी गई. उन्होंने बताया कि अगले दिन भी मेरे साथ मारपीट की गई. मेरे ऊपर तेजाब फेंका गया. तेजाब मेरे गले से पेट के बीच पर गिरा. जिससे मेरे शरीर का यह भाग झुलस गया. मैं उस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी.

ससुराल में तीन दिन बंधक बनाया: इस समय मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया गया था. ससुराल पक्ष के लोगों ने मुझे तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा था. इस बारे में मेरे घर वालों को कोई सूचना नहीं थी. पड़ोसी ने मेरे घर वालों को सूचना दे कि बेटी को बंधक बनाकर रखा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है. उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज करें तो मना कर दिया. उन्होंने कहा कि जब तक आप फिर नहीं दर्ज कराओगे, तब तक इलाज नहीं मिलेगा.

आरोपी जेल से बाहर आये, नहीं मिला न्याय: उस समय भी पड़ोसियों के बयान और पैसे के खेल में पुलिस ने मामले को सास-बहू का झगड़ा बता दिया और कार्रवाई नहीं हुई. हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तेजाब से हुए घाव ने गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन तक छीन ली.

आज 15 साल बीत चुके हैं, केस अब भी कोर्ट में है. आरोपित बाहर हैं, जबकि आस्मा आज भी रोजाना दर्द से लड़ रही हैं. वह कहती हैं, सजा मुझे मिली है, उन्हें नहीं. मेरे घर वालों ने जो सामान दिया वह भी कभी मेरा नहीं बना और न्याय अब तक नहीं मिला.

संगीता को मिली मकान बनाने की सजा: रायबरेली की संगीता सिंह पर चार जून 2019 की रात दे बजे एसिड फेंका गया. आरोपित उनके जेठ, जेठानी और उनके साथी बताए जाते हैं। संगीता ने नया घर बनाया था. और यही बात रिश्तेदारों को नागवार गुजरी. उन्होंने कहा कि मकान बना रही हो, लेकिन रहने नहीं देंगे.

हमले के बाद पड़ोसियों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाज, खाना-पीना और बच्चों को सहारा दिया, लेकिन कानूनी लड़ाई संगीता आज भी अकेली लड़ रही हैं. उनका आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर कमजोर धराओं में केस दर्ज किया, जबकि एसिड अटैक की गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थीं.

1994 में हुआ था एसिड अटैक: कुंवर देव दीक्षित ने बताया कि 1994 में मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ. उसे वक्त में 14 साल का था. मेरे पिताजी का पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था. रात का समय था. वह लोग एसिड लेकर रात में आए थे. उनका मकसद मेरे पिताजी पर एसिड फेंकना था. उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला. उन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे डाल दिया.

डॉक्टर ने दे दिया था जवाब: मुझे इतना सुनाई दिया कि पीछे से कोई बोल रहा था कि बच्चा है. इतने में सभी लोग इकट्ठा हो गए किसी ने दूध डालना शुरू किया तो किसी ने दही. उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया. 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती था. उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि अब बच्चा बचेगा नहीं. डॉक्टर ने कहा कि आप इसे घर ले जाइए घर पर ही सेवा कीजिए. मेरे पिताजी ने जयपुर लेकर गए. वहां भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप बहुत देर हो गई है. बचने की उम्मीद नहीं है.

सिर से लेकर पैर तक तेजाब गिरा था: एक डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, जिन्होंने मेरे पिताजी के रिक्वेस्ट को सुना और मुझे एडमिट किया. इलाज के दौरान मेरी हालत स्थिर होने लगी. तब उन्होंने मुझे बेड दे दिया और मेरा इलाज शुरू हुआ और मेरी तबीयत धीरे-धीरे ठीक होने लगी. एक लंबा इलाज चला. उन्होंने कहा कि मुझे सही होने में एक लंबा समय लगा.

एक नहीं बल्कि कई सर्जरी हुई. सिर से लेकर पैर तक तेजाब गिरा था, जिसकी वजह से पूरा शरीर झुलस गया था. उन्होंने कहा कि उसे समय कानून इतना सख्त नहीं था. उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा. लेकिन उसके बाद वह जेल से छूट गए. क्योंकि उस वक्त तेजाब फेंकने वाले को बहुत अधिक सजा नहीं होती थी. और कोई कड़ा कानून भी नहीं था.

