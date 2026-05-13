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कब होगा JDU प्रदेश कमेटी का गठन? राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी लटकी

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी लटकी है.

Nitish Kumar
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 1:40 PM IST

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पटना: बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बन गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है. जेडीयू कोटे से 13 नए मंत्रियों ने भी शपथ ले ली. पहले से दो उपमुख्यमंत्री बने हुए हैं. जेडीयू का विधानसभा में विधायक दल के नेता का चयन भी हो गया लेकिन संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बिहार भ्रमण को लेकर भी असर पड़ा है लेकिन निशांत अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं. ऐसे में अब सबकी नजर इस पर है कि निशांत को क्या संगठन में भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी?

कब होगा प्रदेश कमेटी का गठन?: प्रदेश अध्यक्ष के मार्च में ही चयन होने के बाद अब तक प्रदेश कमेटी नहीं बनने से पार्टी के नेताओं में मायूसी है. पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. प्रदेश कमेटी के साथ-साथ राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी अब तक नहीं हुई है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी कब का हो चुका है. ऐसे नीतीश कुमार के खास संजय गांधी का कहना है कि बदले राजनीतिक हालात के कारण विलंब हुआ है लेकिन अब जल्द ही सबकुछ हो जाएगा.

जेडीयू की कमिटी को लेकर फैसला लटका (ETV Bharat)

"बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हुए, उसके कारण विलंब हुआ है लेकिन अब बहुत जल्दी बैठक भी होगी और कमेटी का गठन भी होगा. प्रदेश कमेटी के लिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लगे हुए हैं."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

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दोनों डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार (सौ. जेडीयू X हैंडल)

क्या निशांत को मिलेगा जिम्मा?: सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद क्या निशांत कुमार को संगठन में भी जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर संजय गांधी ने कहा, 'यह तो पार्टी के नेता ही तय करेंगे. वह तो बिहार भ्रमण के लिए निकले थे लेकिन लोगों की डिमांड पर उन्हें मंत्री बनाया गया है.'

नेता लगा रहे हैं पार्टी कार्यालय का चक्कर: प्रदेश कमेटी के लिए जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लगातार पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. कोई कैमूर से आ रहा है तो कोई सुपौल से. अलग-अलग जिलों से इस उम्मीद से लोग आ रहे हैं कि जल्द से जल्द कमेटी की घोषणा होगी और पार्टी संगठन में काम करने का उन्हें मौका मिलेगा.

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नीतीश कुमार और उमेश कुशवाहा (सौ. जेडीयू X हैंडल)

क्या बोले नेता?: कैमूर से आए अजय सिंह ने कहा, 'हमने सबसे मिलकर अपनी बात कह दी है. हम लोगों को इंतजार है प्रदेश कमेटी के गठन का.' वहीं, सुपौल से आए जेडीयू नेता सियाराम शाह के प्रदेश कमेटी में अपने लिए बेहतर जगह की तलाश में लगे हैं.

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जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (सौ. जेडीयू X हैंडल)

नीतीश-निशांत के फैसले से संगठन पर असर: राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर भी अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, जो पहले मार्च में टेंटेटिव था लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण यह लटका हुआ है. प्रदेश कमेटी के गठन नहीं किए जाने के पीछे निशांत को मुख्य वजह माना जा रहा है.

कमिटी में होगा निशांत का प्रभाव?: निशांत बिहार भ्रमण के बाद फीडबैक के आधार पर प्रदेश कमेटी का गठन करना चाह रहे थे. एक तरह से प्रदेश में अपनी एक टीम तैयार करते हैं लेकिन इस बीच निशांत को सरकार में शामिल कर लिया गया है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसी कारण निशांत का बिहार भ्रमण का कार्यक्रम पर भी ब्रेक लगा है.

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जेडीयू नेताओं के साथ निशांत कुमार (सौ. जेडीयू X हैंडल)

सद्भाव यात्रा पर गए थे निशांत: तीन और चार मई को पहले चरण के कार्यक्रम के बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम 7 मई को वैशाली में सद्भाव यात्रा होना था लेकिन नहीं हुआ. अब आगे के चरण के लिए भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक उमेश कुशवाहा अपनी टीम बनाने में लगे हैं और जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर प्रदेश कमेटी की नई टीम को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगे हैं.

ऐसे में अब देखना है कि क्या निशांत के बिहार भ्रमण से पहले ही प्रदेश कमेटी की घोषणा हो जाएगी या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा. बिहार में जेडीयू के नेता निशांत में ही अब अंतिम उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन कमेटी के गठन नहीं होने से नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी है.

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